Sunday, 22 September 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من ملتقى أبناء عشيرة الزيود

9/22/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدا من ملتقى أبناء عشيرة الزيود/ بني حسن.
واستهل العيسوي خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بالحديث عن مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المناصرة للأشقاء في قطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مستمر في بذل كل الجهود الممكنة لوقف العـقاب الجماعي بحق الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لأقسى أنواع الجرائم والوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن موقف الأردن الشجاع والصلب، يعبر عنه جلالة الملك دائما، قولا وعملا، بالتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتقديم العون والمساعدة وتأمين كل ما يحتاجه الأشقاء، طبيا وصحيا، وإنسانيا وإغاثيا.

وأشار العيسوي إلى أن الأردن يوظف مكانته الدولية من إيصال رسائل واضحة للعالم حول حقيقة ما تقترفه إسرائيل في غزة من قـتـلٍ للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية، والتأكيد ضرورة تدخل دولي لوقف الحرب وضمان استمرارية إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية الكافية بشكل مستمر.

ولفت إلى عمليات إنزال جوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، التي شارك جلالة الملك فيها، رغم المخاطر التي تكتنف مثل هذه العمليات، في رسالة أردنية هاشمية للعالم أجمع، تؤكد ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ومعاناة الأشقاء في غزة.

وأكد العيسوي أهمية مبادرة "استعادة الأمل"، التي اطلقت بتوجيهات ملكية سامية، بهدف مساعدة أكثر من 14 ألف مصاب، من بينهم أطفال تعرضوا لبتر الأطراف خلال العدوان الإسرائيلي، من خلال تركيب الأطراف الاصطناعية لهم، بمدة لا تزيد عن ساعة، لمساعدتهم في مواصلة حياتهم واندماجهم وتأهيلهم.

ولفت العيسوي إلى حرص جلالة الملكة رانيا العبدالله لإجلاء صورة الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي وتوضيح الصورة الحقيقية لماهية الصراع لدى الرأي العام العالمي.

كما لفت إلى جهود ووقفات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الشجاعة، والتي تجسد مواقف الأردن، قيادة وشعبا.

وأكد العيسوي أن الأردن، تجسيدا لواجبه الإنساني وبتوجيهات ملكية مباشرة، سيستمر ببذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية والطبية والاغاثية، ووقف الانتهاكات والعنف الذي يتعرض الأهل في الضفة الغربية.

وقال إن الأردن، بقيادته الهاشمية، مواقفه ثابته وراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وحق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الأردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ويلبي حقوقه.

ولفت العيسوي إلى ضرورة التصدي لكل الإشاعات ومحاولات التشكيك الظالمة بمواقف الأردن التاريخية الثابتة، والوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ومساندة جهودها الموصولة لخدمة قضايا الأمة، وإنصاف الشعب الفلسطيني.

من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والمتقدمة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وثمنوا، خلال كلماتهم، الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لمساندة ونصرة الأشقاء، والتي كان لها تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة.

وثمنوا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، لتقديم حقيقة ما يجري في فلسطين من انتهاكات وجرائم إسرائيلية أمام الرأي العام العالي، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة لجهود جلالة الملك.

وقالوا إن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه قضية الأمة (القضية الفلسطينية)، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لإستعادة حقوقه المشروعه ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وأكدوا أنهم سيبقون الدرع الحصين للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، وفي المرصاد لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار ورديفا للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

واعتبروا أن إجراء الانتخابات النيابية، في ظل الظروف الإقليمية والمحيطة، يعكس قوة ومتانة الجبهة الداخلية الأردنية وتماسكها.

MENAFN22092024000072011014ID1108701514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث