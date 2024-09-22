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مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً للمخدرات

9/22/2024 3:04:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون ملاحقة أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافّة وضرب أوكار التجّار والمروجين، وتعاملوا خلال الأيام الماضية مع سبع قضايا نوعية في عدد من محافظات المملكة .


وأبرز تلك القضايا كانت في محافظة المفرق حيث ألقي القبض بعد جهد استخباري على أربعة أشخاص من تجار المخدرات ومروجيها وضبط بحوزتهم على 20 ألف حبة مخدرة ، فيما جرى في القضية الثانية في محافظة المفرق مداهمة شخصين من تجّار المخدرات بعد التأكد من حيازتهما لكميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث جرى إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 21 كف حشيش و 5000 حبّة مخدرة .

كما ونُظّمت حملة أمنية في محافظة المفرق لمداهمة وملاحقة المشبوهين والمطلوبين بقضايا الاتجار وترويج المخدرات حيث أفضت الحملة لإلقاء القبض على 5 أشخاص من أولئك المطلوبين .
كما ونفذت حملة أمنيّة خاصة في مناطق شرق العاصمة للقبض على المطلوبين والمشبوهين بقضايا المخدرات حيث ألقي القبض خلال الحملة على خمسة أشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .
وفي قضية أخرى في العاصمة جرت مداهمة أحد تجّار المخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته على 700 غم من مادة الكريستال المخدرة ، وفي قضية أخرى فقد ألقي القبض في محافظة الزرقاء على مطلوب مصنف بالخطر والمطلوب بقضايا المخدرات بعد مداهمته في محافظة الزرقاء،
وفي آخر القضايا أُلقي القبض في محافظة إربد على مروج لمادة الكريستال المخدرة والقاتلة وضبط بحوزته نصف كغم من تلك المادة ، وجرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

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