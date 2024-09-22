نائب الملك يؤكد أهمية التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة

نائب الملك يؤكد أهمية التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة
التاريخ
9/22/2024 3:04:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل، وذلك خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وشدد سموه على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي، واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختصاصات الراكدة، ولضمان تكافؤ الفرص للطلبة والخريجين.
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