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نائب الملك يؤكد أهمية التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة

9/22/2024 3:04:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل، وذلك خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.


وشدد سموه على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي، واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختصاصات الراكدة، ولضمان تكافؤ الفرص للطلبة والخريجين.

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