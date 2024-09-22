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حسان يستقبل الغزو

9/22/2024 3:04:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد، رئيس المجلس القضائي محمد الغزو.
وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن التزام الحكومة بدعمها المطلق للجهاز القضائي؛ ليواصل دوره الأساس في إرساء قواعد العدالة والمساواة وحماية حقوق المواطنين، وذلك في إطار الاستقلالية التامة التي كفلها الدستور.

بدوره، أعرب رئيس المجلس القضائي عن تمنياته للحكومة بالتوفيق والنجاح في إنجاز المهام الموكلة إليها.

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