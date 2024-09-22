حسان يستقبل الغزو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد، رئيس المجلس القضائي محمد الغزو.
وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن التزام الحكومة بدعمها المطلق للجهاز القضائي؛ ليواصل دوره الأساس في إرساء قواعد العدالة والمساواة وحماية حقوق المواطنين، وذلك في إطار الاستقلالية التامة التي كفلها الدستور.
بدوره، أعرب رئيس المجلس القضائي عن تمنياته للحكومة بالتوفيق والنجاح في إنجاز المهام الموكلة إليها.
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