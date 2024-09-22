صالح العرموطي رئيسا لكتلة نواب العمل الإسلامي

MENAFN - Alghad Newspaper) قررت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية للمجلس النيابي العشرون بالتوافق اختيار النائب صالح عبدالكريم العرموطي رئيساً للكتلة، والنائب محمد عقل نائباً للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا، والنائب ينال فريحات ناطقاً إعلامياً للكتلة، والنائب أحمد القطاونة أميناً عاما للكتلة، وكلا من النائب الدكتور ناصر النواصرة والنائب م. راكين ابو هنية والنائب معتز الهروط والنائب هدى العتوم أعضاء في مكتب الكتلة الدائم.



وبحث أعضاء الكتلة التي تضم 31 عضواً في مجلس النواب خلال اجتماع لهم اليوم في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي برنامج عمل الكتلة خلال المرحلة القادمة، مؤكدين على البناء على ما بدأت به كتلة الإصلاح النيابية وأنجزته في المجالس النيابية السابقة، والتعاون مع أعضاء مجلس النواب بما يحقق المصالح الوطنية العليا والدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم، والعمل على تكريس مكانة مجلس النواب الدستورية والنهوض بواجباته في المجالين التشريعي والرقابي بما يجسد الإرادة الشعبية ومطالبها .