القضاء الشرطي يحقق بفيديو متداول لتجاوزات أثناء القبض على شخص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أوعز مدير الأمن العام، لمدير القضاء الشرطي، بالتحقيق في الفيديو المتداول لتجاوزات أثناء إلقاء القبض على أحد الأشخاص.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن مدير الأمن العام أوعز للقضاء الشرطي بمباشرة التحقيق في الفيديو الذي جرى تداوله بتجاوز من قبل عدد من رجال الأمن أثناء إلقاء القبض على أحد الأشخاص خلال تجمعات احتجاجية على إثر نتائج الانتخابات النيابية، واتخاذ كافة المقتضيات القانونية اللازمة حيال ذلك. -(بترا)
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