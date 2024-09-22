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القضاء الشرطي يحقق بفيديو متداول لتجاوزات أثناء القبض على شخص

9/22/2024 3:04:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أوعز مدير الأمن العام، لمدير القضاء الشرطي، بالتحقيق في الفيديو المتداول لتجاوزات أثناء إلقاء القبض على أحد الأشخاص.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن مدير الأمن العام أوعز للقضاء الشرطي بمباشرة التحقيق في الفيديو الذي جرى تداوله بتجاوز من قبل عدد من رجال الأمن أثناء إلقاء القبض على أحد الأشخاص خلال تجمعات احتجاجية على إثر نتائج الانتخابات النيابية، واتخاذ كافة المقتضيات القانونية اللازمة حيال ذلك. -(بترا)

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