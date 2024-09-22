عادل بورسلي القضاء الكويتي يتبوأ مكانة في مقدمة الأنظمة القضائية بالدول العربية



ما تم الفصل فيه من الطعون خلال العام القضائي الماضي إنجاز غير مسبوق يبعث على الفخر

المهمة الأساسية لمحكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون ووضع المبادئ القانونية لتسير عليها المحاكم في مختلف درجاتها الاستعانة بالوسائل والتقنيات الحديثة وتدعيم منظومة التقاضي الرقمي وتطويرها لمواكبة التطور في مجال القضاء

أسامة أبوالسعود

أكد رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي أن القضاء الكويتي أثبت على مر السنين قدرته على حمل الأمانة التي وسدت إليه، حتى تبوأ مكانته في مقدمة الأنظمة القضائية في الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة للمستشار بورسلي أمس أمام اجتماع الجمعية العامة لمحكمة التمييز للعام القضائي 2025/2024.

وقال المستشار بورسلي «إن هذه المكانة جاءت بفضل جهودكم وجهود من سبقكم بما كان له طيب الأثر على ما تعيشه البلاد من أمن وطمأنينة وثقة مطلقة في نيل الحقوق وحماية الحريات».

وبدأ كلمته بالقول: إنه من دواعي سروري وسعادتي الغامرة أن أكون بينكم اليوم مع اطلالة هذا العام القضائي الجديد، والله أسأل أن يكون عام خير وبركة علينا جميعا وإني إذ انتهز هذه الفرصة لأرحب بالإخوة المستشارين الجدد الذين انضموا إلى محكمتنا العليا هذا العام متمنيا لهم التوفيق والسداد، وأن يكونوا معنا زملاء في خدمة العدالة، وإرسائها بين المتقاضين، وحراسا لكلمة الحق.

‏‎وأضاف: إن العدل أساس الملك ومعقد رجاء الأمة، وهو الحصن الحصين والدرع الأمينة للحاكم والمحكوم على حد سواء، وهو طوق النجاة للذود عن الحريات، والملاذ لكل من ينشد الوصول إلى حقه، أو رفع ظلم حاق به.

وذكر المستشار بورسلي: مع بداية هذا العام القضائي يتأكد عزمكم على سرعة الفصل في الطعون والقضايا المعروضة عليكم، مستعينين في ذلك بكل جهد وخبرة، لاسيما أن ما تم اقتراحه من قوانين ـ تم صدور بعضها، والبعض الآخر في طور الإصدار ـ قد أدى بجهدكم وإخلاصكم إلى بدء معالجة تراكم الطعون بالمحكمة، إذ تبين الإحصائيات أن ما تم الفصل فيه من الطعون خلال العام القضائي 2024/2023 هو إنجاز غير مسبوق يبعث على الفخر، وهو نتاج ما تم اقتراحه من تعديلات على القوانين بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء واجتهاداتكم فيما أرسيتموه من مبادئ.

‏وأوضح أن المهمة الأساسية لمحكمة التمييز هي مراقبة صحة تطبيق القانون ووضع المبادئ القانونية التي تسير عليها المحاكم في مختلف درجاتها وتوحيدها، وهي المهمة التي نجح القضاء الكويتي في إرسائها وتعزيزها وشاركتم بجهودكم القيمة في وضع تلك المبادئ، ونأمل المزيد من الجهد وأن نعمل قدر الإمكان على الاستعانة بالوسائل والتقنيات الحديثة وتدعيم منظومة التقاضي الرقمي وتطويرها وإنجاحها لمواكبة هذا التطور التقني المتسارع في مجال القضاء واللحاق به والاستفادة منه.

‏‎وأردف قائلا: يطيب لي دوما أن أسجل باسمكم الشكر والتقدير لما تقدمه الدولة من دعم مادي ومعنوي للقضاء وأعضائه تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما للكويت وشعبها ذخرا وسندا، كما يسعدني أن نتوجه بخالص الشكر لوزارة العدل وعلى رأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي على جهوده الطيبة ومساعيه الجادة الرامية إلى دعم مسيرة العدالة، متمنين له دوام التوفيق والسداد، والشكر موصول إلى وكيل وزارة العدل والوكلاء المساعدين وجميع العاملين بالوزارة.

وذكر: أتوجه أيضا بالشكر الجزيل لوكيل محكمة التمييز المستشار عويد ساري الثويمر ـ رئيس المكتب الفني ـ وأعضاء المكتب، وذلك لما قاموا به من جهد في سبيل فحص طلبات المراجعين وفي إعداد مجلة القضاء والقانون وإصدار المستحدث من المبادئ ليكون تحت بصركم كل جديد، وتقديم العون الممكن لدوائر المحكمة.

وأضاف: الشكر موصول إلى وكيل محكمة التمييز المستشار عادل الهويدي ـ مدير نيابة التمييز ـ وأعضائها على ما بذلوه ويبذلونه من جهود مشكورة في أداء عملهم في فحص الطعون وإبداء الرأي فيها بما يعين المحكمة على سرعة الفصل ويسهل مهمة البحث عليها، وما تم إنجازه من عمل في العام القضائي السابق يستحق الإشادة.

وختم المستشار بورسلي كلمته بالقول: كما نرحب بمدير إدارة كتاب محكمة التمييز د.عبدالعزيز سعود البالول ـ في المحكمة، ونقدر متابعته للنظام الإداري بالمحكمة بما يشهد له بالاهتمام بحسن سير العمل، والشكر موصول إلى جميع معاونيه من العاملين بالإدارة، ونتقدم بالشكر المستحق لمدير إدارة كتاب المحكمة السابق خالد الخليفي، وأسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يكون عاما سعيدا يكلل فيه مجهودكم بإذن الله بالقبول والجزاء، الحسن، كما لا يسعني إلا أن أشكركم على عناء الحضور وحسن الإنصات والله يوفقكم.