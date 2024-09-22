الطفلة نايا غازي مفقودة حتّى الآن تحت أنقاض مبنى الضاحية الجنوبية

MENAFN - Alghad Newspaper)تصدّرت نايا صفحات مواقع التواصل بضحكتها، لكنّ مأساة فقدانها لا تزال الخبر الأهمّ... نايا ووالدها في عداد المفقودين مع ما يقرب من 20 مدنيّاً آخرين كانوا داخل المبنى المستهدَف في الجاموس لحظة قصفه بأربعة عنيفة عصر الأمس.الفيديو المنتشر للطفلة نايا غازي مع أحد مصفّفي الشعر المشهورين على منصّة "تيك توك" لاقى تفاعلاً واسعاً خلال الساعات الأولى للمجزرة في الضاحية، إذ ارتفعت المناشدات للمساعدة في البحث عنها في المستشفيات علّها تكون من بين الناجين، قبل أن تُعلن بعض الصفحات خبر استشهادها.

إلّا أنّ الوالدة تؤكّد ألّا أخبار حتى الساعة عن نايا ووالدها، ولا تزال تترقّب انتشالهما من تحت الأنقاض، وسط آمال في بقائهما على قيد الحياة. "الضحكة يا نايا بلسمُ الأوجاع". (النهار اللبنانية)



