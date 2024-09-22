هفوة جديدة... بايدن ينتقد الصين دون أن يعرف أن الميكروفون مفتوح

MENAFN - Alghad Newspaper)جاءت هذه التعليقات خلال افتتاح بايدن قمة وداعية للتحالف، في مسقط رأسه بمدينة ويلمنغتون بولاية ديلاور، جمعت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.



وسُمع بايدن يقول في تصريحات أمام زعماء ((كواد)) كان من المفترض أن تكون سرية أمس (السبت): ((تواصل الصين التصرف بعدوانية، وتختبرنا في جميع أنحاء المنطقة)).



وأضاف بايدن أنه في حين يركز الرئيس الصيني شي جينبينغ على ((التحديات الاقتصادية المحلية))، فإنه ((يتطلع أيضاً إلى شراء بعض المساحة الدبلوماسية لنفسه، برأيي، للسعي بعدوانية لتحقيق مصالح الصين)).



لكنّه شدد على أن ((الجهود المكثفة)) التي بذلتها واشنطن مؤخراً لتخفيف التوتر، بما في ذلك المكالمة الهاتفية مع شي، في أبريل (نيسان)، ساعدت في منع اندلاع نزاعات.



وقد هدَّد خطأ بايدن، بالتحدث أمام ميكروفون مفتوح، بتقويض الجهود الدبلوماسية الحذرة للدول الأربع خلال القمة مع الصين، وفق ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



قلق جدي



وفي بيانهم المشترك بعد القمة، لم يذكر الزعماء الأربعة الصين بشكل مباشر، حتى في تعبيرهم عن قلقهم إزاء التوترات على حدودها. وجاء في البيان: ((نشعر بقلق جدي إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي)).



وندَّد الزعماء بالمناورات ((الترهيبية)) في بحر الصين الجنوبي، حيث حدثت مناوشات بين السفن بسبب مطالبات بالسيادة على المعبر المائي المهم، دون تحديد الجهة التي تقوم بهذه المناورات.



وهناك أيضاً جزر متنازَع عليها في بحر الصين الشرقي كانت أيضاً، ومنذ فترة طويلة، مصدر توترات بين اليابان والصين. وبدلاً من ذلك، استخدم الزعماء لغة مبطَّنة، كما فعلوا في مناسبات سابقة، حول إبقاء المنطقة ((حرة ومفتوحة))، والإشارة إلى ((تحديات)) جيوسياسية.



والظل الآخر الذي خيَّم على القمة هو الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يخوض الرئيس السابق دونالد ترمب سباقاً متقارباً ضد وريثة بايدن السياسية، كامالا هاريس.



وشدد بايدن على أن التحالف سيبقى، مهما كان الوضع السياسي، قائلاً لزعماء الرباعية في تصريحاته العامة قبل خروج الصحافيين: ((تحالف (كواد) موجود ليبقى)).



وعندما سأله الصحافيون ما إذا كان التحالف سينجح في تجاوز انتخابات الخامس من نوفمبر، أجاب بايدن: ((أبعد من نوفمبر بكثير. أبعد من نوفمبر بكثير)).



هنا للبقاء



وأبدى رئيس الوزراء الهندي مودي التزاماً مماثلاً من شأنه أن يلقى ترحيباً من واشنطن وكانبيرا وطوكيو التي تسعى إلى التقرب من نيودلهي غير المنحازة تاريخياً.



وقال مودي الذي تستضيف بلاده قمة ((كواد))، العام المقبل، في الهند: ((رسالتنا أن (كواد) هنا لتبقى)).



وأضفى بايدن الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية، في يوليو (تموز)، بعد مخاوف بشأن عمره لمسات شخصية على القمة الوداعية.



فقد عقد اجتماع القمة في مدرسته الثانوية السابقة في ويلمنغتون، وأجرى محادثات في وقت سابق بمنزله مع الزعماء الثلاثة. وقال: ((أنا سعيد حقاً لأنكم تمكنتم من الحضور إلى منزلي ورؤية المكان الذي نشأت فيه)).



كما أعلن الزعماء عن استثمارات في مبادرة بايدن ((كانسر موونشوت)) لمكافحة السرطان، وهو مشروع شخصي للرئيس الأميركي الذي تُوفّي نجله الأكبر بو بسرطان المخ.



ونشر بايدن صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي له مع ألبانيزي ثم مع كيشيدا في غرفة الرسم بمنزله المطلّ على بحيرة. وقال البيت الأبيض إن القمة تعكس الطريقة التي يعطى فيها بايدن الأولوية للتحالفات الدولية.



وهناك تساؤلات متزايدة حول ما سيحدث لتحالف ((كواد))، في حال عودة ترمب الذي هدَّد بسحب الولايات المتحدة من ((الناتو)) وأحلاف أخرى، في حال عودته إلى البيت الأبيض.



ولم تحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعات.



وأُسِّس الحلف الرباعي استجابة لكارثة تسونامي المدمرة عام 2004، ثم اتخذ منحى مؤسسياً أكثر عام 2007، لكنه شهد لاحقاً فترات مد وجزر، وفق ((وكالة الصحافة الفرنسية)).-(وكلات)