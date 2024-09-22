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40 شهيدا بـ3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

9/22/2024 3:03:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و 58 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ352 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41431 شهيدا و95818 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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