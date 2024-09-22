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المستوطنون يواصلون تسميم مواشي الفلسطينيين

9/22/2024 3:03:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سمم مستعمرون، اليوم الأحد، أغناما للمواطنين شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ما ادى الى نفوق خمسة منها.


وقال المواطن عبد الكريم الجعبري لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ان خمسة رؤوس من أغنامه نفقت اليوم بسبب تسميمها من قبل مستعمرين، خلال اعتدائهم على منازل المواطنين الليلة الماضية في منطقة "جعبرة" شرق المدينة، حيث يقيم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ولا يبعد منزله سوى أمتار قليلة عن المنازل التي تم الاعتداء عليها.


وتسبب مستعمرون، الجمعة الماضي، بنفوق عدد من رؤوس الأغنام، بعد تسميمها، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا، بعد أن وضعوا السم في المياه التي كانت تشرب منها الأغنام، ما تسبب في نفوق أكثر من 50 رأسا منها.


ونفذ المستعمرون خلالشهر آب/ أغسطس الماضي، 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة من اعتداءات المستعمرين المستمرة التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.

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