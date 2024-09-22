المستوطنون يواصلون تسميم مواشي الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سمم مستعمرون، اليوم الأحد، أغناما للمواطنين شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ما ادى الى نفوق خمسة منها.
وقال المواطن عبد الكريم الجعبري لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ان خمسة رؤوس من أغنامه نفقت اليوم بسبب تسميمها من قبل مستعمرين، خلال اعتدائهم على منازل المواطنين الليلة الماضية في منطقة "جعبرة" شرق المدينة، حيث يقيم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ولا يبعد منزله سوى أمتار قليلة عن المنازل التي تم الاعتداء عليها.
وتسبب مستعمرون، الجمعة الماضي، بنفوق عدد من رؤوس الأغنام، بعد تسميمها، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا، بعد أن وضعوا السم في المياه التي كانت تشرب منها الأغنام، ما تسبب في نفوق أكثر من 50 رأسا منها.
ونفذ المستعمرون خلالشهر آب/ أغسطس الماضي، 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.
وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة من اعتداءات المستعمرين المستمرة التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.
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