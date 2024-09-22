هالاند يسجل هدفه رقم 100 بقميص مانشستر سيتي

MENAFN - Alghad Newspaper)هز هالاند الشباك بعد مرور تسع دقائق من المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل فريقه، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي الإنجليزي هذا الموسم.

كما يعد هذا الهدف هو رقم 100 للمهاجم النرويجي في 105 بقميص مانشستر سيتي منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف، 2022 قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ووصل إرلينغ هالاند إلى 73 هدفا في 71 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، علما أنه فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة في الموسمين الماضيين.

وتعادل هالاند مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، ونجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، في كونهما أسرع لاعبين يسجلان 100 هدف مع أحد فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما سجل رونالدو 100 هدف في أول 105 مباراة بقميص النادي الإسباني.



وحل المهاجم النرويجي رابعا في قائمة الهدافين تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

ويسبق إرلينغ هالاند في هذه القائمة كل من رحيم سترلينج 120 هدفا وسيرجيو أغويرو 124 هدفا بقميص مانشستر سيتي، بينما يعتليها النجم الأرجنتيني بتسجيل 211 هدفا بقميص برشلونة الذي قاده غوارديولا في أربعة مواسم خلال الفترة بين عامي 2008 و2012.