هالاند يسجل هدفه رقم 100 بقميص مانشستر سيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احتفل النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بلحظة استثنائية خلال مواجهة أرسنال في قمة الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد.
هز هالاند الشباك بعد مرور تسع دقائق من المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل فريقه، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي الدوري
الإنجليزي هذا الموسم.
كما يعد هذا الهدف هو رقم 100 للمهاجم النرويجي في 105 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف، 2022 قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.
ووصل إرلينغ هالاند إلى 73 هدفا في 71 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، علما أنه فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة في الموسمين الماضيين.
وتعادل هالاند مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، ونجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، في كونهما أسرع لاعبين يسجلان 100 هدف مع أحد فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما سجل رونالدو 100 هدف في أول 105 مباراة بقميص النادي الإسباني.
وحل المهاجم النرويجي رابعا في قائمة الهدافين تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.
ويسبق إرلينغ هالاند في هذه القائمة كل من رحيم سترلينج 120 هدفا وسيرجيو أغويرو 124 هدفا بقميص مانشستر سيتي، بينما يعتليها النجم الأرجنتيني بتسجيل 211 هدفا بقميص برشلونة الذي قاده غوارديولا في أربعة مواسم خلال الفترة بين عامي 2008 و2012.
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