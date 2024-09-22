ارتفاع الأسعار يضعف الطلب على الذهب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- بينما ما يزال الذهب يستقر ضمن أعلى نطاق سعري على الإطلاق عند مستوى 1621 دولارا للأونصة تحديدا، يؤكد تجار أن وتيرة الطلب في السوق المحلية على المعدن النفيس تراجعت بشكل ملحوظ.
وسجل الذهب يوم الجمعة الماضي أعلى سعر في تاريخه عندما بلغ 1625 دولارا للأونصة وسط عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية عالمية استثنائية.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 53 دينارا وسعر الشراء من المواطنين 51 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 60.7 دينار وسعر الشراء نحو 57.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 47 دينارا وسعر الشراء 43.5 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 427 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 378 دينارا.
نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان قال: "إن الارتفاع التاريخي الذي سجله المعدن النفيس يعود إلى مجموعة من العوامل منها، الحالة الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة التطورات التي حصلت بين لبنان والكيان الصهيوني".
وأضاف أن استمرار العدوان على غزة وارتكاب الجرائم والمجازر بحق المدنين العزل من الأطفال والنساء في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أسباب ارتفاع أسعار المعدن النفيس.
وأكد علان أن قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأميركي نصف نقطة مئوية كان سببا في إغلاق الذهب خلال يوم الجمعة الماضي، عند مستوى 2621 دولارا للاونصة وهي أرقام تاريخية لم يسجلها الذهب على الإطلاق.
وأكد علان أن الأسعار التي سجلها الذهب عالميا، انعكست على الأسواق المحلية بارتفاع دينار على الغرام الواحد عن أسعار يوم الخميس الماضي.
وعن مستويات الطلب والعرض في السوق المحلية أكد علان أنها ضعيفة جراء الأسعار القياسية التي سجلها الذهب.
وبين أن المواطن يراقب بدقة أسعار الذهب بانتظار استقرارها، التي لم تشهد استقرارا منذ نهاية العام الماضي والأسعار غير مستقرة وبارتفاع متواصل وبوتيرة مستمرة.
وأكد تاجر الذهب يزن دعنا أن إقبال المواطنين على بيع الذهب بعد الأرقام التاريخية التي سجلها في تعاملات يوم الجمعة الماضي ملحوظة ونشطة.
وأكد دعنا أن هناك رصدا لأسعار الذهب من قبل المواطنين، إذ يقبل على بيع مدخراته من الذهب في حال شاهد ارتفاعا في الأسعار كما يحدث من صعود سريع وواضح منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن عمليات البيع من المواطنين تسارعت منذ تسجيل غرام الذهب عيار 21 مستوى 50 دينارا.
ولفت دعنا الانتباه إلى أن هنالك فئة من المواطنين، يقبلون على شراء الذهب غير المشغول مثل الأونصة والسبائك لغايات الادخار والاستثمار مراهنين على تسجيل المعدن النفيس أرقاما تاريخية جديدة.
وعن الطلب على الذهب كمصاغ مشغولة لغايات المناسبات والأعراس أكد دعنا أنه ضعيف.
وقال أحد العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات خالد عبدالله: "إن عمليات بيع الذهب لجني الأرباح ملحوظة في السوق المحلية، والمواطن استغل هذه الأرقام التاريخية التي يحققها الذهب".
وأكد عبدالله أن الطلب على الذهب للمناسبات الاجتماعية والأفراح محدود تزامنا مع الأرقام التاريخية التي شهدها، إذ المواطن ينتظر تراجع الأسعار ليتوجه إلى عمليات الشراء.
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