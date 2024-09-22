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ارتفاع الأسعار يضعف الطلب على الذهب

9/22/2024 3:03:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- بينما ما يزال الذهب يستقر ضمن أعلى نطاق سعري على الإطلاق عند مستوى 1621 دولارا للأونصة تحديدا، يؤكد تجار أن وتيرة الطلب في السوق المحلية على المعدن النفيس تراجعت بشكل ملحوظ.
وسجل الذهب يوم الجمعة الماضي أعلى سعر في تاريخه عندما بلغ 1625 دولارا للأونصة وسط عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية عالمية استثنائية.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 53 دينارا وسعر الشراء من المواطنين 51 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 60.7 دينار وسعر الشراء نحو 57.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 47 دينارا وسعر الشراء 43.5 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 427 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 378 دينارا.
نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان قال: "إن الارتفاع التاريخي الذي سجله المعدن النفيس يعود إلى مجموعة من العوامل منها، الحالة الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة التطورات التي حصلت بين لبنان والكيان الصهيوني".
وأضاف أن استمرار العدوان على غزة وارتكاب الجرائم والمجازر بحق المدنين العزل من الأطفال والنساء في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أسباب ارتفاع أسعار المعدن النفيس.
وأكد علان أن قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأميركي نصف نقطة مئوية كان سببا في إغلاق الذهب خلال يوم الجمعة الماضي، عند مستوى 2621 دولارا للاونصة وهي أرقام تاريخية لم يسجلها الذهب على الإطلاق.
وأكد علان أن الأسعار التي سجلها الذهب عالميا، انعكست على الأسواق المحلية بارتفاع دينار على الغرام الواحد عن أسعار يوم الخميس الماضي.
وعن مستويات الطلب والعرض في السوق المحلية أكد علان أنها ضعيفة جراء الأسعار القياسية التي سجلها الذهب.
وبين أن المواطن يراقب بدقة أسعار الذهب بانتظار استقرارها، التي لم تشهد استقرارا منذ نهاية العام الماضي والأسعار غير مستقرة وبارتفاع متواصل وبوتيرة مستمرة.
وأكد تاجر الذهب يزن دعنا أن إقبال المواطنين على بيع الذهب بعد الأرقام التاريخية التي سجلها في تعاملات يوم الجمعة الماضي ملحوظة ونشطة.
وأكد دعنا أن هناك رصدا لأسعار الذهب من قبل المواطنين، إذ يقبل على بيع مدخراته من الذهب في حال شاهد ارتفاعا في الأسعار كما يحدث من صعود سريع وواضح منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن عمليات البيع من المواطنين تسارعت منذ تسجيل غرام الذهب عيار 21 مستوى 50 دينارا.
ولفت دعنا الانتباه إلى أن هنالك فئة من المواطنين، يقبلون على شراء الذهب غير المشغول مثل الأونصة والسبائك لغايات الادخار والاستثمار مراهنين على تسجيل المعدن النفيس أرقاما تاريخية جديدة.
وعن الطلب على الذهب كمصاغ مشغولة لغايات المناسبات والأعراس أكد دعنا أنه ضعيف.
وقال أحد العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات خالد عبدالله: "إن عمليات بيع الذهب لجني الأرباح ملحوظة في السوق المحلية، والمواطن استغل هذه الأرقام التاريخية التي يحققها الذهب".
وأكد عبدالله أن الطلب على الذهب للمناسبات الاجتماعية والأفراح محدود تزامنا مع الأرقام التاريخية التي شهدها، إذ المواطن ينتظر تراجع الأسعار ليتوجه إلى عمليات الشراء.

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