Sunday, 22 September 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاملون في تطبيقات النقل المرخصة يطالبون برفع العمر التشغيلي

9/22/2024 3:03:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان- طالبت اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، الحكومة، برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة على التطبيقات من 7 الى 10 سنوات، وتحديد سقوف للعمولة المقتطعة من السائقين لصالح الشركات، وبرفع العمر المسموح به للعمل للسائقين على تطبيقات النقل إلى 65 بدلا من 60 عاما.
وبينت اللجنة أن 7 سنوات مدة غير كافية وقاصرة لجعل هذا الاستثمار ناجحا، "في ظل الارتفاع المتكرر للكلف التشغيلية وفوائد البنوك وجمرك وثمن المركبات وتراكم الأقساط وازدياد مدد السداد بسبب جائحة كورونا وغيرها من الظروف المحيطة بنا".
ودعت لأن يكون تحديد سقوف للعمولة المقتطعة من السائقين لصالح الشركات بنظام وتعليمات تحدد من قبل الحكومة ممثلة بوزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، وتسري على جميع الشركات العاملة المرخصة.
واعتبرت اللجنة أنه من غير المعقول أن تتقاضى الشركات "الأجنبية" ما يصل إلى 30 بالمائة من إجمالي السعر من شباب الأردن، فيما يتحمل السائق جميع الكلف، بحيث يصبح صافي دخل السائق أقل مما تتقاضاه تلك الشركات، علما أن العمولة المقتطعة كانت 7 بالمائة عند تقدم هذه الشركات للترخيص العام 2018 وعندما بدأ العمل معها.
كما طالبت، في مذكرة سلمتها يوم الجمعة الماضي إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بوجود عقود ورقية واضحة تحت إشراف هيئة تنظيم النقل البري بين المشغل ومقدم الخدمة، كما نصت التعليمات الناظمة لعمل التطبيقات الذكية يكون بها بنود وشروط واضحة تحفظ وتحمي حقوق الطرفين ويعرف كل طرف ما له وما عليه حتى يتم الحفاظ على استقرار وأمان العمل للسائق.
وأكدت اللجنة أهمية وجود مظلة قانونية (نقابة، جمعية، مؤسسة)، تقوم على متابعة أمور ما يقارب 15 ألف سائق تطبيقات (مع السائق الإضافي) يعيلون 15 ألف أسرة أردنية ويملكون مركبات قيمتها تصل إلى نصف مليار دينار أردني.
وتمنت اللجنة "فرض وتشديد الرقابة على عمل وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري في متابعة هذا الملف المهمل والمهمش منذ سنوات".
وشددت على أهمية أن تتحمل الشركات مسؤوليتها تجاه السائقين الذين ليس لهم أي أمان وظيفي ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي "فمن غير المعقول أن يعمل السائق سنوات طويلة وعشرات آلاف الرحلات مع تلك الشركات، ثم في لحظة وشكوى يتم إنهاء مسيرته كاملة وليس له أي حقوق".
وجاء في المذكرة التي حصلت "الغد" على نسخة منها وسلمها لرئيس الوزراء رئيس اللجنة لورنس الرفاعي "نحن شباب الأردن وأبناء الوطن من خريجي الجامعات وأصحاب المهن لم نستسلم للبطالة وقلة الفرص ولم ننتظر أن نحصل على وظيفة حكومية ولم نبق جالسين لنصبح في عداد العاطلين عن العمل ونندب عدم توفر الفرص صباحا ومساء".
وتابعت المذكرة "بل لجأنا للعمل ضمن تطبيقات النقل الذكية بعد توجه الحكومة لترخيصها العام 2018. نحن ما يقارب 13000 سائق مرخص، بالإضافة إلى 2000 سائق ثانوي ونعيل ما يقارب 15 ألف أسرة أردنية".

MENAFN22092024000072011014ID1108701484

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث