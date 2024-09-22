استمرار انتشار الفقر في الأردن يدعو لإطلاق إستراتيجية على مستوى الوطن

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان- تشير أكثر الأرقام الرسمية تفاؤلا إلى أن 16 % من الأردنيين يعيشون دون خط الفقر وهذا المعدل بالنسبة لكثير من الخبراء لا يعبر عن الواقع بأي شكل من الأشكال لسببين رئيسين، الأول أن هذه الأرقام صدرت قبل فترة زمنية طويلة مدتها 7 سنوات والثاني أنها لا تأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير التي تمنح مثل هذه المؤشرات الموضوعية والدقة.

ويعتقد الخبراء أن نسب الفقر في الأردن هي أعلى بكثير من النسب المعلنة لأن آخر تحديث لمعدلات الفقر كان في العام 2017 إذ اجتاحت أزمة كورونا البلاد في العام 2020 ومن ثم ضرب تسونامي التضخم في العام 2021 فيما أدت آلة الحرب الصهيونية المتهورة في المنطقة إلى تجفيف منابع النمو الاقتصادي منذ العام 2023.

ولم تحدث نسب الفقر في الأردن منذ أكثر من 7 سنوات ، إذ تم تأجيل كشفها أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة، وكان من المقرر الكشف عنها خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي إلا أنه تم التأجيل من جديد، غير أنه بحسب آخر مسح لدخل ونفقات الأسرة الذي صدر عن دائرة الإحصاءات العامة وتم تنفيذه في العام 2017 - 2018، أفاد أن معدلات الفقر على مستوى المملكة تقدر بـ15.7 %.

غير أن نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية الأسبق ناصر الشريدة كشف في تصريحات صحفية سابقة خلال عام 2021 عن ارتفاع نسبة الفقر في الأردن إلى 24 % "محليا"، على حد تقديره آنذاك، في وقت قدر تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023"، عدد الفقراء في الأردن بحوالي 3.980 مليون شخص (زهاء 35 % من السكان)، استناد إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار في اليوم.

وفي ظل تزايد معدلات الفقر محليا وعدم فعالية استراتجية الفقر المعمول بها حاليا بدليل استمرار انتشار الفقر في الأردن، وقرب المدة المحددة للانتهاء العمل بها والمحددة بنهاية عام 2025 شدد الخبراء على أن كل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى حاجتنا أردنيا إلى تطوير مقاربة واستراتيجية وطنية جديدة لحل مشكلة الفقر.

ويرى الخبراء ان السيطرة على مستويات الفقر محليا، تستدعي السعي إلى تصميم إستراتيجية جديدة أكثر شمولية ومتعددة الأبعاد تنطلق من معالجة المشكلات المنتجة لظاهرة الفقر، والمتمثلة في ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة وضعف المشاركة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع حجم الضرائب مقابل ضعف معدلات الأجور.

ولفت الخبراء إلى أهمية تصميم إستراتيجية جديدة للفقر ترتكز على تحليل الواقع الاقتصادي للبلاد خلال السنوات الأخيرة وتوقعاته خلال السنوات القادمة، إضافة إلى مراعاة تغيير معايير الفقر محليا، والتركيز على إيجاد الحلول التي تساهم في تحسين الواقع المعيشي بشكل مستدام.

ويضاف إلى ذلك أهمية تضمين الاستراتيجية مبادرات ذات اثر على المستوى المعيشي للمواطنين وواقعية وقابلة لتنفيذ كإطلاق مشاريع تشغيلية وانتاجية في مناطق المجتمعات المعوزة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات سكنية للفئات الهشة، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض إن" الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر القائمة حاليا ليس لها أي نجاح ملموس على أرض الواقع"، إذ ما تزال مستويات الفقر مرتفعة بل وتزايدت في السنوات الأخيرة.

وفي ظل عدم فعالية استراتيجية الفقر المعمول بها حاليا وقرب المدة المحددة لانتهاء العمل بها والمحددة بنهاية عام 2025، شدد عوض على أهمية عمل الحكومة الجديدة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية، على إطلاق إستراتيجية وطنية جديدة لمجابهة الفقر.

ويذكر أنه في عام 2019، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 - 2025 ، والتي جاءت بهدف بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة، الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج الحماية المتكاملة التي تلبي حاجات الأسر الفقيرة وتمكنهم من الإنتاج وبالتالي الاندماج اجتماعياً واقتصادياً.

ولفت عوض إلى ان الضرورة ملحة وطنيا من أجل السيطرة على مستويات الفقر، والسعي إلى تصميم إستراتيجية جديدة أكثر شمولية ومتعددة الأبعاد وألا تقتصر على بعد محدد كما في الاستراتيجية الحالية التي تم وضع إطارها بناء على بعدين وهما زيادة عدد العائلات الفقيرة المتلقية للمساعدات، إضافة إلى تشجيع الشباب والاسر المعوزة على الانخراط في المشاريع الصغيرة.

وبين عوض انه من المهم بناء إستراتيجية شاملة تقوم بصورة رئيسية على معالجة المشكلات المنتجة للفقر، وهذه المشكلات تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وضعف المشاركة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع حجم الضرائب مقابل ضعف معدلات الأجور، حيث إن التغلب على كل ما سبق سيمكننا محليا من الحد من ظاهرة الفقر، لذلك يجب أن تركز الاستراتيجية على معالجة هذه المشكلات.

ويضاف إلى ذلك التركيز على رفع سوية الخدمات العامة، إلى جانب تدشين مشاريع سكانية وتشغيلية وانتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في المناطق التي ينتشر بها أكبر عدد من الفئات المعوزة والهشة اجتماعيا بما يسمح لها للتحول إلى مجتمعات منتجة.

وأشار عوض إلى أن انتشار الفقر أو تراجعه يعتمد على السياسات الاقتصادية ومدى نجاحها من عدمه، بمعنى كلما كانت السياسات الاقتصادية مثمرة ومحركة للعملية الاقتصادية فإن معدلات الفقر ستقل والعكس صحيح.

وأكد الباحث في قضايا الفقر محمد الجرابيع، أن المتغيرات والظروف التي ألمت بالعالم وبما فيه الأردن خلال السنوات الأخيرة بدء من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية وصولا إلى العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة، وما كان لها من انعكاسات وأثمان اقتصادية كتراجع مستوى النمو الاقتصادي، والنشاط السياحي، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فاقَمَ بصورة وأخرى من معدلات الفقر محليا خلال تلك السنوات.

ويرى الجرابيع، أن الظروف الوبائية والجيوسياسية التي طرأت خلال السنوات الماضية وما ترتب عليها من متغيرات على واقع الفقر في الأردن الذي تزايدت رقعته ومستوياته، يستدعي التوجه نحو إطلاق إستراتيجية وطنية جديدة لمعالجة الفقر تراعي هذه المتغيرات، خاصة وان الظروف التي تم وضع الاستراتيجية السابقة على أساسها مغايرة تماما عن اللحظة الآنية.

وأوضح الجرابيع أنه من المهم تصميم إستراتيجية جديدة للفقر ترتكز على تحليل الواقع الاقتصادي للبلاد خلال السنوات الأخيرة وتوقعاته خلال السنوات القادمة، إضافة إلى مراعاة تغيير معايير الفقر محليا، والتركيز على إيجاد الحلول التي تساهم في تحسين الواقع المعيشي بشكل مستدام.

ودعا الجرابيع الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تحديث مؤشرات الفقر المحلية والتعامل معها كأرقام اقتصادية، لإتاحة الفرصة للحكومة ذاتها وللباحثين تشخيص مشكلة الفقر بصورة دقيقية، وبالتالي إمكانية التوصل إلى حلول للحد من تنامي معدلاتها.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة "في ظل ضعف معدلات النمو الاقتصادي وزيادة نسب البطالة محليا في الأعوام الخمس الماضية" فإنه من المؤكد أن مستويات الفقر تعمقت في المجتمع الأردني، وهو ما يعني الحاجة إلى مضاعفة الجهود لمواجهة مشكلات البطالة.

وتابع زوانة " البطالة والفقر والتعليم والصحة متلازمة رباعية ، فمن لا يعمل ولا دخل له يصبح فقيرا ، والفقير لا يتعلم لأنه لا يملك المال، ومن لا يملك المال ليس بإمكانه علاج نفسه أو أسرته إن احتاجت للعلاج، وهنا يتعمق الفقر بأبعاده التعليمية والصحية، ما يستدعي بناء على ذلك، تطوير إستراتيجية وسياسات جديدة لمواجهة مشكلة الفقر تأخذ بالاعتبار هذه الترابطات متبادلة التأثر والتأثير، وبدون ذلك، سيبقى الاقتصاد الأردني عالقا في المتلازمة الرباعية المذكوره والتي قد تنتج على المديين المتوسط والطويل قوة عمل غير مؤهلة وغير قادرة على المشاركة، وهو ما يمكن أن يقود إلى توسع دائرة الفقر".

وأكد زوانة ان كل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى حاجتنا أردنيا إلى تطوير مقاربة وإستراتيجية وطنية جديدة لحل مشكلة الفقر، بعيدة عن الإستراتيجيات السابقة التي دائما ما كانت تركز على زيادة حصة المساعدات والمشمولين بها دون تقديم حلول مستدامة، داعيا في هذا الصدد إلى وجوب تنظيم إستراتيجية تشتمل على مبادرات ذات اثر على المستوى المعيشي للمواطنين وواقعية وقابلة لتنفيذ كإطلاق مشاريع تشغيلية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات سكنية للفئات الهشة، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل.







