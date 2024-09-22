الأمن العام يوضح تفاصيل ما جرى مع تجمُع أشخاص في البترا

MENAFN - Alghad Newspaper) حسين كريشان

عمان-البترا- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن مجموعة من الأشخاص تجمعوا في لواء البترا ظهر اليوم، وحاولوا الاعتداء على مركبات النقل داخل اللواء.

وأكد الناطق الإعلامي أن هؤلاء الأشخاص قاموا برشق القوة الأمنية بالحجارة، ما استدعى التعامل معهم بالقوة المناسبة، حيث جرى تفريقهم وضبط عدد منهم، وبوشرت التحقيقات في الحادثة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرارها مستقبلا.

من جهتها، قالت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي إنه لوقف بعض الاعتداءات على مركبات وباصات النقل، نفذت مديرية الامن العام اليوم وبالتعاون مع سلطة اقليم البترا حملة أمنية محدودة للقبض على المعتدين الخارجين عن القانون وضبط الامن في الموقع الاثري.



ويذكر ان الاعتداءات على المركبات وباصات النقل ومنعها من السير على الطريق الخلفي لنقل الركاب قد تكرر عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية ما استوجب هذه العملية استكمالاً لحملة سيادة القانون والتنمية التي بدأت السلطة بتنفيذها منذ ٤ كانون الاول ٢٠٢٣ بالشراكة مع الامن العام لإزالة المخالفات من الموقع الأثري وتوفير بيئة آمنة لزوار المدينة الوردية وللحفاظ على سمعة البترا كموقع تراث عالمي واحد عجائب الدنيا السبع الجديدة.



وتقوم السلطة بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة بتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية لرفع سوية التنمية المستدامة وخلق فرص عمل دائمة لأبناء المجتمع المحلي في قطاع السياحة وفي قطاعات اخرى لتنويع مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتطوير منتجات سياحية جديدة لرفد الاقتصاد المحلي وخلق تجارب سياحية جديدة تساهم في اطالة امد اقامة الزائر مما ينعكس على مستوى الإنفاق وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي. -(بترا)