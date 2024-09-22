الأمن العام يوضح تفاصيل ما جرى مع تجمُع أشخاص في البترا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حسين كريشان
عمان-البترا- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن مجموعة من الأشخاص تجمعوا في لواء البترا ظهر اليوم، وحاولوا الاعتداء على مركبات النقل داخل اللواء.
وأكد الناطق الإعلامي أن هؤلاء الأشخاص قاموا برشق القوة الأمنية بالحجارة، ما استدعى التعامل معهم بالقوة المناسبة، حيث جرى تفريقهم وضبط عدد منهم، وبوشرت التحقيقات في الحادثة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرارها مستقبلا.
من جهتها، قالت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي إنه لوقف بعض الاعتداءات على مركبات وباصات النقل، نفذت مديرية الامن العام اليوم وبالتعاون مع سلطة اقليم البترا حملة أمنية محدودة للقبض على المعتدين الخارجين عن القانون وضبط الامن في الموقع الاثري.
ويذكر ان الاعتداءات على المركبات وباصات النقل ومنعها من السير على الطريق الخلفي لنقل الركاب قد تكرر عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية ما استوجب هذه العملية استكمالاً لحملة سيادة القانون والتنمية التي بدأت السلطة بتنفيذها منذ ٤ كانون الاول ٢٠٢٣ بالشراكة مع الامن العام لإزالة المخالفات من الموقع الأثري وتوفير بيئة آمنة لزوار المدينة الوردية وللحفاظ على سمعة البترا كموقع تراث عالمي واحد عجائب الدنيا السبع الجديدة.
وتقوم السلطة بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة بتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية لرفع سوية التنمية المستدامة وخلق فرص عمل دائمة لأبناء المجتمع المحلي في قطاع السياحة وفي قطاعات اخرى لتنويع مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتطوير منتجات سياحية جديدة لرفد الاقتصاد المحلي وخلق تجارب سياحية جديدة تساهم في اطالة امد اقامة الزائر مما ينعكس على مستوى الإنفاق وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي. -(بترا)
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