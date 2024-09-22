فيورنتينا يعبر لاتسيو بسيناريو مثير ويحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قاد المهاجم الأيسلنديالدولي ألبرت جودموندسون فريقه فيورنتينا لفوز مثير 2 /1 على ضيفه لاتسيو اليوم الأحد في المرحلة
الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف سجله الإسباني ماريو خيلا في الدقيقة 41.
وبعد مضي ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك جودموندسون التعادل لفيورنتينا ثم تقمص مهاجم منتخب أيسلندا دور البطولة وخطف هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع للمباراة.
وسجل فيورنتينا فوزه الأول هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم إلى المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز السابع.
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