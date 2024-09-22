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فيورنتينا يعبر لاتسيو بسيناريو مثير ويحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي

9/22/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قاد المهاجم الأيسلنديالدولي ألبرت جودموندسون فريقه فيورنتينا لفوز مثير 2 /1 على ضيفه لاتسيو اليوم الأحد في المرحلة
الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف سجله الإسباني ماريو خيلا في الدقيقة 41.

وبعد مضي ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك جودموندسون التعادل لفيورنتينا ثم تقمص مهاجم منتخب أيسلندا دور البطولة وخطف هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسجل فيورنتينا فوزه الأول هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم إلى المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز السابع.


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