نادي الجزيرة يشكو عادل النقبي حكم مباراته امام الشارقة في الدوري

أكد نادي الجزيرة تقديم شكوى ضد عادل النقبي حكم مباراته امام الشارقة في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بفوز الشارقة 4-0، اعتراضا على القرارات التي أتخذها، وقال في بيان رسمي: يعلن نادي الجزيرة عن تقديمه شكوى رسمية لهيئة الاعتراض على قرارات الحكم برابطة أندية المحترفين ولجنة الحكام باتحاد الإمارات وفقاً للوائح المطبقة بهذا الشأن، اعترض من خلالها النادي على ما اتخذه طاقم التحكيم الذي أدار الفريق الأول أمام فريق الشارقة في الجولة الثالثة من دوري ادنوك للمحترفين من قرارات أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة وأفقدتها عنصري العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين والتأثير بشكل مباشر على مجريات ونتيجة المباراة.

كما طلب النادي رسميا نسخة من التسجيل الصوتي والتقرير الخاص بحديث حكم الفيديو المساعد وحكم الساحة لفهم الأسباب التي دعت الحكم عادل النقبي لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الجزيرة نيسكنز كيبانو "دقيقة 13" واكتفائه بإنذار لاعب الشارقة ماركوس ميلوني "دقيقة 17" بالرغم من التطابق التام بين الحالتين والذي لا يرقى له الشك وترائي جلياً أمام أنظار الجميع.

وأبدى نادي الجزيرة أسفه لعدم التفات الهيئة ومعها لجنة الحكام لجميع الاعتراضات والاحتجاجات والشكاوى التي تقدم بها النادي سابقاً تجاه الأخطاء التحكيمية المؤثرة والتي تتكرر في معظم المباريات التي يديرها ذات الحكم لفريق الجزيرة على مدار المواسم السابقة، والتي كان من شأنها التأثير المباشر على نتائج الفريق في تلك المباريات وعلى حظوظه في المنافسة في البطولات السابقة.

وجدير بالذكر أن نادي الجزيرة قد اتبع كافة اللوائح والآليات المحددة لتقديم كافة الشكاوى سابقاً حتى وإن لم تبد نفعاً ولم يقم بإصدار أي تصريحات إعلامية سابقة عنها وتحمل تبعات ذلك وحده، وذلك حرصاً من مسؤوليه على إتباع اللوائح وتوفير الاستقرار في المسابقات الرياضية وحماية شفافية ومصداقية العملية التحكيمية وأساسها الحكام باعتبارهم الضلع الأهم في المنظومة الكروية، ولكن لا يعني ذلك أن يتحمل نادي الجزيرة تبعات كل ذلك دون مجيب.

ويحث النادي الهيئة ولجنة الحكام على الاستجابة لجميع ما ورد ذكره في الاعتراض الذي تم تقديمه اليوم وإعلان نتائج الاعتراضات علناً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي تكرار ارتكاب الحكام لهذه الأخطاء المؤثرة، كما يدعو النادي لجنة الحكام لمراجعة الأنشطة التدريبية للحكام وتحسينها لضمان تأهيلهم بشكل أفضل بما يضمن حفظ حقوق جميع الفرق ويؤمن عدالة المنافسات الكروية في البلاد..

ويؤكد نادي الجزيرة أن دعمه المتواصل للحكام الإماراتيين لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على التزامه المطلق بالحفاظ على حقوق فرقه ورياضييه وحمايتها على الدوام ولن يتوانى عن اتخاذ كل ما هو ضروري لضمان ذلك.

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