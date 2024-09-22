(كاف) يحدد موعد قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) السابع من أكتوبر القادم موعداً لإجراء قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية، وفقا لموقع الاتحاد القاري الألكتروني الرسمي، اليوم الأحد.
وأضاف موقع كاف "ستجرى عملية سحب القرعة الخاصة بالمسابقتين، يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، في مقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة".
وأوضح: "سيتم التعرف على القائمة النهائية للأندية المتأهلة في البطولتين، مساء اليوم الأحد عقب نهاية دور الـ32 للمسابقتين".
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