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(كاف) يحدد موعد قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

9/22/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) السابع من أكتوبر القادم موعداً لإجراء قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية، وفقا لموقع الاتحاد القاري الألكتروني الرسمي، اليوم الأحد.

وأضاف موقع كاف "ستجرى عملية سحب القرعة الخاصة بالمسابقتين، يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، في مقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة".

وأوضح: "سيتم التعرف على القائمة النهائية للأندية المتأهلة في البطولتين، مساء اليوم الأحد عقب نهاية دور الـ32 للمسابقتين".

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