فاطمة خصيف تحرز فضية بطولة آسيا للكاراتيه

أحرزت فاطمة خصيف لاعبة الإمارات للكاراتيه الميدالية الفضية في مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 68 كجم للسيدات في بطولة آسيا للرجال والسيدات المقامة منافساتها حالياً مدينة هانجتشو الصينية.

استطاعت“خصيف” تحقيق ميدالية السيدات في هذه البطولة بعد الفوز على السعودية لاما كيفي في المباراة الأولى بنتيجة 6-0 ثم تغلبها على اليابانية تسيوباسا كاما 10-3، وفي الدور قبل النهائي فازت على الأردنية جود الدروس بالترجيح وفي المباراة النهائية خسرت أمام بطلة هونج كونج لي تشوك وونج بنتيجة 2-3 بعد قوية.

تعد هذه الميدالية الثانية للاعبة فاطمة خصيف المصنفة 91 عالمياً، بعد ميداليتها الأولى الفضية للوزن نفسه في بطولة آسيا فئة تحت 21 عاما التي أقيمت بمدينة ألماتا بكازاخستان عام 2021.

وهنأ اللواء (م) ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي اللاعبة بهذا الإنجاز الذي أهداه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسرة الكاراتيه بالدولة.. وأشاد بالمستوى المتميز لأعضاء المنتخب الوطني الذي شرف كاراتيه الإمارات في هذا المحفل الآسيوي الهام.

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