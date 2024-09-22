شباب الأهلي يفوز على الوحدة في «مهرجان أهداف» الجولة الثالثة



حسم شباب الأهلي مواجهة القمة أمام ضيفه الوحدة بالفوز بنتيجة 5-4، في مباراتهما المثيرة والقوية على ملعب استاد راشد، مساء اليوم، في إطار الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، سجل أهداف شباب الأهلي سردار أزمون هدفين في الدقيقة 7 والدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ويوري سيزار في الدقيقة 13، ومؤنس دبور هدفين في الدقيقتين 87 و90، وأحرز أهداف الوحدة عمر خربين «هاتريك» في الدقائق 3 و33 و81، ولوكاس بيمنتا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 9 نقاط، وتقدموا إلى المركز الثاني، وتوقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط، وظل في المركز الخامس.

وبدأت إثارة المباراة مبكراً، بعدما سجل الوحدة هدفاً في الدقيقة 3، برأسية عمر خربين، بعد كرة عرضية من أحمد نورالله، وأضاع بعدها بوغدان فرصة التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 5، ونجح زميله سردار بعدها بدقيقتين في إدراك التعادل، بعد تمريرة بينية وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الوحدة، ومر بالا بمهارة من مدافعي الوحدة، ولعب الكرة في المرمى، وحولها زايد الحمادي حارس الوحدة، إلى ركلة ركنية لشباب الأهلي في الدقيقة 9، ولعب «الفرسان» هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 13، ليمرر بالا كرة أنفرد على أثرها يوري سيزار، ووضعها في الشباك لحظة خروج زايد الحمادي من مرماه، معلناً عن هدف ثانٍ لشباب الأهلي.

وهدأ أداء «الفرسان» في الدقائق التالية، ما سمح للوحدة بالسيطرة بشكل أفضل على وسط الملعب، وتمكن عمر خربين من تسجيل هدفه الشخصي الثاني، وتعادل لـ«العنابي» في الدقيقة 33، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية العليا لمرمى حارس «الفرسان» حمد المقبالي، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع بنهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين، تصل الكرة إلى سردار داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة أرضية زاحفة في الزاوية البعيدة، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني، والثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، لينهي فريقه الشوط الأول متقدماً بنتيجة 3-2.

واستمر أداء الفريقين سريعاً ومثيراً في الشوط الثاني، وسدد خربين ركلة حرة مباشرة قوية في الدقيقة 52، وتصدى لها بثقة عالية حمد المقبالي، وسدد خربين كرة أخرى مباشرة بالدقيقة 56، ولكنها ذهبت ضعيفة وسهلة بين يدي المقبالي، وأضاع سعيد عزت، فرص هدف لشباب الأهلي في الدقيقة 75، بعد كرة وصلته وواجه المرمى، لكنه سددها بجوار القائم الأيمن، وعاد خربين وسجل الهدف الشخصي الثالث، والتعادل للوحدة في الدقيقة 81، وحسم مؤنس دبور الفوز لشباب الأهلي بتسجيله الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 87 و90، وقلص لوكاس بيمنتا الفارق بتسجيل الهدف الرابع للوحدة في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، مستفيداً من دربكة دفاعية لـ«الفرسان».





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