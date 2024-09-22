خورفكان يحقق فوزه الأول في «المحترفين» ويعمق جراح العروبة بهدفين



حسم فريق خورفكان ديربي الساحل الشرقي لمصلحته بعد فوزه خارج أرضه على العروبة بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دوري ادنوك للمحترفين، بكر خورفكان بالهدف الأول عبر الإسباني جوناثان فييرا «ركلة جزاء» في الدقيقة 12، وعدل للعروبة الإيراني محمد رضاء في الدقيقة 45+2، وفي الوقت بدل الضائع من شوط اللعب الثاني عاد خورفكان وتمكن من إحراز هدف الفوز الغالي عبر اللاعب ماتيوس اندراندي في الدقيقة 90+2، ليحقق خورفكان فوزه الأول في المسابقة رافعاً رصيده إلى 3 نقاط ويظل العروبة دون رصيد من النقاط في

قاع الترتيب.

لم يرتقِ الشوط الأول للمستوى المطلوب ليجيء هادئاً ورتيباً مع أفضلية لخورفكان الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة عمر آل علي بعد العودة لتقنية الفيديو تسبب فيها مدافع العروبة محمد جلال وسددها الإسباني جوناثان فييرا، الذي تمكن من وضع فريقه في المقدمة بهدف أول ظل صامداً حتى الوقت بدل الضائع لهذا الشوط، عندما تمكن الإيراني محمد رضاء من توقيعه على أول أهدافه مع العروبة ليسجل هدف التعادل لفريقه من ضربة ثابتة اخترقت حائط الصد واستقرت في سقف مرمى حارس خورفكان أحمد الحوسني في الدقيقة 45+2، لينتهي شوط اللاعبين على وقع التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني انتظر خورفكان حتى الوقت الإضافي، ليتمكن اللاعب ماتيوس اندراندي من خطف هدف الفوز الغالي لفريقه في الدقيقة 90+2 ليحلق النسور بالنقاط الثلاث التي رفعت رصيد الفريق إلى 3 نقاط وبقي العروبة دون رصيد من النقاط.

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