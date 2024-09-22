إرلينج هالاند يسجل هدفه رقم 100 بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي

احتفل النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بلحظة استثنائية خلال مواجهة أرسنال في قمة الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

هز هالاند الشباك بعد مبكر بعد مرور تسع دقائق من المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل فريقه، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي الإنجليزي هذا الموسم.

كما يعد هذا الهدف هو رقم 100 للمهاجم النرويجي في 105 بقميص مانشستر سيتي منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف، 2022 قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ووصل إرلينج هالاند إلى 73 هدفا في 71 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأنه فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة في الموسمين الماضيين.

وتعادل هالاند مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، ونجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، في كونهما أسرع لاعبين يسجلان 100 هدف مع أحد فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وحل المهاجم النرويجي رابعا في قائمة الهدافين تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

ويسبق إرلينج هالاند في هذه القائمة كل من رحيم سترلينج 120 هدفا وسيرجيو أجويرو 124 هدفا بقميص مانشستر سيتي، بينما يعتليها النجم الأرجنتيني بتسجيل 211 هدفا بقميص برشلونة الذي قاده جوارديولا في أربعة مواسم خلال الفترة بين عامي 2008 و2012.

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