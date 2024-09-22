موناكو يواصل بدايته الجيدة ويلحق بسان جرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي

واصل موناكو انطلاقته شبه المثالية ولحق بباريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب إلى صدارة الفرنسي بفوزه على ضيفه لوهافر 3-1 الأحد في المرحلة الخامسة.

ومنح الهولندي جوردان تيسي التقدم لموناكو باكرا إثر تمريرة من الدولي الياباني تاكومي مينامينو (9)، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 30 عبر الروسي دالر كوزياييف.

وانتظر فريق الإمارة الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه، فمنحه الجناح البديل الدولي المغربي إلياس بن الصغير التقدم في الدقيقة 66 إثر تمريرة من العاجي ويلفريد سينغو، قبل أن يؤمّن الدولي الأميركي فولارين بالوغون النقاط الثلاث موجها الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث إثر تمريرة من جورج إيلينيخينا (70).

وهو الفوز الثاني تواليا لموناكو في الدوري والرابع في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الخسارة فرفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جرمان الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه رينس 1-1 السبت.

كما هو الفوز الثالث تواليا لموناكو في مختلف المسابقات بعد تغلبه على برشلونة الإسباني 2-1 الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفض موناكو شراكة المركز الثاني مؤقتا مع مرسيليا الذي يحل ضيفا على ليون لاحقا في قمة المرحلة.

في المقابل، مُني لوهافر بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

ويلعب لاحقا أيضا أنجيه مع نانت، وبريست مع تولوز، ومونبلييه مع أوكسير.





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