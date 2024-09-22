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ترامب لن يترشح العام 2028 في حال خسر انتخابات الرئاسة المقبلة

9/22/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب في مقابلة بثت الأحد، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2028 في حال خسر في انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال المرشح الجمهوري (78 عاماً) في برنامج "فول ميجور": "كلا، لا أرى نفسي مرشحاً، لا أرى نفسي مرشحاً. أعتقد أن هذا سيكون كل شيء. لا أتصور هذا الأمر على الإطلاق".

لكنه أمل بإحراز "نجاح" في صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل في مواجهة المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس.

ومنذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جداً بين ترامب وهاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.

ومعلوم أن ترامب لم يعترف أبداً
بهزيمته أمام بايدن في 2020، ورفض مراراً في الأشهر الأخيرة أن يتعهد الاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات المرتقبة بعد سبعة أسابيع.

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