الإمارات غداً.. طقس صحو بوجه عام غائم جزئياً أحياناً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والمد الثاني عند الساعة 05:47 ،و الجزر الأول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة23:01.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:29والمد الثاني عند الساعة 02:30، والجزر الأول عند الساعة 19:37 والجزر الثاني عند الساعة 08:12.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 27 95 15

دبي 42 28 85 15

الشارقة 43 27 95 10

عجمان 39 28 90 30

ام القيوين 40 27 95 20

رأس الخيمة 42 28 90 15

الفجيرة 38 30 80 25

العـين 44 29 60 10

ليوا 43 28 90 10

الرويس 40 28 85 35

السلع 41 29 95 25

دلـمـا 37 30 90 40

طنب الكبرى 35 30 85 45

طنب الصغرى 35 30 85 45

أبو موسى 35 30 85 45

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