الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بالمستلزمات الطبية الضرورية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح وفداً من منظمة الصحة العالمية بهدف الاطلاع على الجهود الطبية ووضع آليات للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض الإمكانيات والتجهيزات الطبية التي تقدمها دولة الإمارات لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية "الفارس الشهم 3" (12) طناW من المساعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، لدعم المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

جرى خلال اللقاء التأكيد على التنسيق المشترك بين الطرفين في مجال إخلاء الجرحى والمصابين، ومواصلة المستشفى استقبال الجرحى بشكل مستمر لدعم الوضع الصحي في قطاع غزة.

وتم الاتفاق على التعاون بين المستشفى ومنظمة الصحة العالمية لضمان استمرارية إيصال المساعدات الطبية وسد النقص في القطاع الصحي.

وناقش الجانبان أيضا خططًا طبية لمساندة الفلسطينيين بما في ذلك إمكانية تقديم الخدمات الطبية اللازمة، ووضع آليات تنسيقية لدعم القطاع الصحي، ومساعدة مرضى السرطان من الأطفال وإجلائهم للعلاج في الخارج إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

تأتي هذه الزيارة جزءا من الجهود الإنسانية الاستثنائية للمستشفى الميداني الإماراتي، وسعيه لتعزيز التعاون الطبي مع منظمة الصحة العالمية وتبرز المستشفى ودوره الكبير في تقديم الرعاية الصحية في غزة منذ افتتاحه.

وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بالدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات في المجال الطبي وجهودها المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين في ظل الظروف الصعبة في قطاع غزة.

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