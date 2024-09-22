وفد من الباحثين الأوروبيين يزور مجمع القرآن الكريم بالشارقة

اطلع ضيوف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من الباحثين والمستشرقين المشاركين في مؤتمر الشارقة الدولي الثاني لدراسات اللغة العربية في أوروبا على دور مجمع القرآن الكريم ورسالته المرتكزة على الدارسات والبحوث القرآنية، ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية، والمتاحف القرآنية التي تُعرّف بكتاب الله وعلومه وحفظه للغة العربية وترسّخ مكانة الشارقة الحضارية والثقافية وأشادوا بجهود ورؤية سموه في دعم الثقافة واللغة العربية وتعليمها ونشرها.

جاء ذلك خلال زيارة 23 باحثاً ومستشرقاً من 13 دولة أوروبية أمس مجمع القرآن الكريم، وكان في استقبالهم سعادة عبدالله خلف الحوسني أمينه العام الذي أكد أن هذه الزيارات تهدف إلى الاطلاع على دور المجمع ومشروعاته العلمية ذات القيمة النوعية، وتسهم في إبراز الدور المعرفي والحضاري والإنساني وتعرّف بدور القرآن الكريم وعلومه.

ورافق سعادته الباحثين والمستشرقين في جولة داخل أروقة المجمع قدم لهم خلالها شرحاً مفصلاً عنه، وعن دور الدراسات والبحوث التي يضعها المجمع في مقدمة أولوياته وتسهم في تعليم اللغة العربية ونشرها مثل موسوعة التفسير البلاغي، ومناهج إفراد القراءات، إضافة إلى المتاحف القرآنية التي تعرّف من خلالها الباحثون إلى تاريخ كتابة المصحف الشريف ونوادره ومخطوطاته وما يتعلق بعلم القراءات.

وأبدى ضيوف صاحب السموّ حاكم الشارقة من الباحثين والمستشرقين إعجابهم بهذا الصرح المعرفي الذي يشكل علامة حضارية فارقة ضمن الإرث المعرفي الإنساني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز