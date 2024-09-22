المرحلة الجديدة.. تبادل كثيف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بكثافة، اليوم الأحد، إذ أطلقت الجماعة اللبنانية نحو عمق الشمال الإسرائيلي بعد تعرضها لبعض من أعنف عمليات القصف خلال عام تقريباً من الصراع.

وفيما أكد

قيادي في حزب الله الدخول في مرحلة جديدة عنوانها "معركة الحساب المفتوح"، قال

إنهم

لم يحددوا

كيفية الرد على العدوان.

من جهته، قال الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الضربات ستستمر حتى يصبح من الآمن عودة من تم إجلاؤهم في الشمال، وهو ما يمهد الطريق لصراع طويل الأمد مع توعد حزب الله بمواصلة القتال حتى وقف إطلاق النار في الحرب الموازية بغزة.

وتصاعدت وتيرة الصراع، الذي احتدم بشكل كبير في الأسبوع الماضي، منذ أن فتح حزب الله جبهة ثانية أمام إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين الذين يواجهون حملة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وانفجرت آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاء حزب الله يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في هجوم يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي المسؤولة عنه، لكنها لم تؤكد أو تنفي ضلوعها فيه.

وشنت إسرائيل في اليوم التالي أعنف قصف لها على لبنان حتى الآن. وأودى هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة بحياة

مؤسس وحدة الرضوان في الجماعة، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية.

وشهد أمس السبت قصفاً غير مسبوق أيضا قال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب نحو 290 هدفاً، بمافي ذلك آلاف من فوهات إطلاق الصواريخ التي يستخدمها حزب الله.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح مصور اليوم الأحد: "في الأيام الماضية، وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها أبداً.. إذا لم يفهم حزب الله الرسالة، فأنا أعدكم أنه سيفهمها".

إغلاق مدارس

وأكد دالقيادي في حزب الله، أن سكان شمال إسرائيل "لن يعودوا.. بل سيزداد النزوح وسيتوسع الإسناد".

يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه إسرائيل المدارس وفرضت قيوداً على التجمعات في الشمال وأمرت المستشفيات هناك بنقل المرضى والموظفين إلى مناطق تتمتع بالحماية. وتضم الكثير من هذه المناطق مرافق آمنة وأخرى تحت الأرض مصممة لمقاومة نيران الصواريخ.

ولم تتوقف صفارات الإنذار في إسرائيل اليوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمته اعترضت

اعترضت نحو 150 صاروخاً وصواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقت على إسرائيل خلال الليل واليوم الأحد.

وتعرض عدد من المباني في إسرائيل للقصف، بما في ذلك منزل تضرر بشدة بالقرب من مدينة حيفا. وعالجت فرق الإنقاذ الجرحى، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، وصدرت تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ والأماكن الآمنة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز