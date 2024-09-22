العين يمطر شباك أوكلاند بالستة ويضرب موعداً مع الأهلي المصري بكأس القارات



استهل العين مشواره

في النسخة الأولى من بطولة كأس القارات ( الانتركونتنينتال) بفوز كبير إذ أمطر شباك ضيفه أوكلاند سيتي النيوزلندي 6-2

مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري كبير بلغ

13826 متفرج.

وبفوزه ضرب العين موعدا

مع

الأهلي المصري في القاهرة على كأس أفريقيا، آسيا، المحيط الهادي في 29

أكتوبر المقبل، ليلعب المتأهل منهما ضد الفائز من بطل أمريكا الجنوبية

و وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في 11 ديسمبر المقبل، ويلتقى الفائزان على لقب كأس التحدي 14 ديسمبر،

ليضرب الفائز منهما موعدا

مع ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي البطولة 18 ديسمبر 2024، في الدوحة.

ولم ينتظر الفريق البنفسجي سوى 6 دقائق فقط ليتقدم

بالهدف الأول الذي سجله المدافع

فابيو كاردوسو،

بضربة رأسية رائعة، ليسيطر بعدها تماما على مجريات اللعب، ويعزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق المهاجم سيكوبابا في الدقيقة 12، قبل أن يقلص أوكلاند سيتي الفارق بتسجيله هدفا عن طريق لاغوس جيرسو في الدقيقة 41، ولم تدم فرحة الضيوف بهدفهم سوى أربع دقائق ليظهر

لاعب متوسط ميدان العين المتألق ماتياس بلاسيوس ويضيف هدفا ثالثا لفريقه في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني

عاد أوكلاند سيتي ليقلص الفارق بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 54، لكن البديل سفيان رحيمي أضاف هدفا رابعا للعين في الدقيقة 77،

وأضاف البديل الآخر كاكو هدفا خامس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+2، وعاد المغربي سفيان رحيمي

ليسجل هدفه الشخصي الثاني والسادس للعين في الدقيقة 90+ 4.

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