مانشستر سيتي يتعادل بشق الأنفس مع أرسنال في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي

أحرز جون ستونز هدفا قرب نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليقتنص التعادل 2-2 لفريقه مانشستر سيتي مع عشرة لاعبين من ضيفه أرسنال ليظل في صدارة الإنجليزي الممتاز بعد معركة شرسة ضد منافسه اللدود على اللقب.

والتعادل في شرسة أكثر منها مباراة في الشطرنج جعلت رصيد فريق المدرب بيب جوارديولا 13 نقطة من خمس فيما يحتل فريق المدرب ميكل أرتيتا المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ووضع إرلينج هالاند مانشستر سيتي في المقدمة في الدقيقة التاسعة عندما أرسل سافينيو تمريرة بينية رائعة اندفع لها المهاجم النرويجي فارع الطول ليهز شباك الحارس ديفيد رايا.

وألغى الإيطالي ريكاردو كالافيوري هدف هالاند بهدفه الأول مع أرسنال بتسديدة من مسافة 20 مترا في الدقيقة 22. وفاجأ أرسنال أصحاب الأرض بركلة حرة بينما كان لاعبو سيتي يستعدون ليركل جوارديولا كرسيه بعنف.

ووضع جابرييل الضيوف في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما قفز عاليا ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا بضربة رأس إلى المرمى.

ولعب أرسنال بعشرة لاعبين بعد حصول البلجيكي لياندرو تروسار على البطاقة الصفراء الثانية وطُرد قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بسبب ركله للكرة وتأخير استئناف اللعب.

وبدا الفريق اللندني في طريقه لتحقيق فوزه الأول على ملعب الاتحاد منذ عام 2015 قبل أن يسجل ستونز هدف التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 98.

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