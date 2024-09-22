محمد الأفخم رئيساً فخرياً دائماً للهيئة الدولية للمسرح

اختتمت الهيئة الدولية للمسرح، اليوم، أعمال مؤتمرها الـ37، والذي تم تنظيمه بين مدينتي أنتويرب البلجيكية ودان بوش الهولندية، حيث ترأس أعمال المؤتمر المهندس محمد سيف الأفخم في اختتام فترة رئاسته للهيئة التي انتهت اليوم بعد فترة امتدت إلى أكثر من عشر سنوات.



وقد اشتمل

المؤتمر على مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والمسرحية وعلى مدار أسبوع كامل.

وألقى المهندس الأفخم كلمته الختامية في المؤتمر مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه دولة الإمارات لمختلف المنظمات والجهات الثقافية وخاصة المشاريع التي تدعم قطاع المسرح على المستويين المحلي والدولي، وتبرز أهميته في ترسيخ القيم والهوية وفي بناء المجتمعات ثقافياً وسياسياً وتعليمياً، كما أعرب الأفخم عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعمه الكبير للهيئة الدولية للمسرح باستضافة الفجيرة للعديد من الفعاليات الثقافية الدولية واجتماعات المكتب التنفيذي واللجان المختصة، كما شكل مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما مثالاً حياً ونقطة تلاقٍ لمختلف الثقافات وترجمة حقيقية لمبادئ ومنهج الهيئة الدولية للمسرح، مشيراً إلى إيمان سموه الراسخ بأهمية المسرح في بناء وعي المجتمع.



كما توجه الأفخم بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والذي تابع وأمر بتنظيم المؤتمر السابق في إمارة الفجيرة كأول بلد عربي ينظم هذا الحدث الثقافي المهم، ما يؤكد اهتمام سموه بدعم الثقافة والفن، ورعاية المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة المسرح والاحتفاء به على مستوى المنطقة العربية والعالم.

هذا وقد تم اختيار المهندس محمد سيف الأفخم وبإجماع أعضاء المؤتمر رئيساً فخرياً دائماً للهيئة الدولية للمسرح، نتيجة للسعي والجهد الذي قدمه ومازال يقدمه للمسرح العالمي وللفنون بصورة عامة.



جدير بالذكر أن فترة رئاسة الأفخم للهيئة الدولية للمسرح كانت الأطول في تاريخ الهيئة، حيث تولى الرئاسة سنة 2014 وانتهت اليوم بعد أن استطاع أن يخطو خطوات واسعة أدت إلى زيادة انتشار المراكز التابعة للهيئة في كثير من الدول العربية والإفريقية.

عمل الأفخم خلال هذه الفترة على تطوير العلاقات الثقافية بين مختلف دول العالم، وعلى استخدام المسرح جسراً للتواصل بين الشرق والغرب، كما شهدت فترة رئاسة الأفخم انتقال المقر الرئيسي للهيئة الدولية للمسرح من باريس إلى شنغهاي الصينية من خلال إبرام اتفاقية تعاون ودعم من قبل الجهات الثقافية الصينيه للهيئة.

كما استطاع الأفخم تغيير النظام الأساسي للهيئة من خلال تكوين لجان قانونية وبعد موافقة الجمعية العمومية، ما مكن الهيئة من الاستمرار والانتشار والانفتاح على أجيال الشباب بمختلف الفنون الأدائيه، وخلال فترة رئاسته للهيئة حظي الأفخم بالتعاون الواسع والتواصل المستمر من مختلف أعضاء الهيئة الذين بدورهم ثمنوا كل المجهودات والإدارة المتميزة لسعادته.