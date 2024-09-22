ليفاندوفسكي ورافينيا يقودان برشلونة للفوز 5-1 على فياريال

سجل كل من المهاجمين روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ثنائية ليقودا برشلونة للفوز 5-1 على مضيفه فياريال اليوم الأحد ومواصلة حصد العلامة الكاملة بتحقيق الانتصار السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين خلال أول 35 دقيقة من المباراة ثم قلص فياريال الفارق بهدف سجله أيوزي بيريز لكن بابلو توري أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الشوط الثاني ثم سجل زميله رافينيا ثنائية للفريق في وقت متأخر من المباراة.

وخرج حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيجن من صفوف برشلونة قبيل نهاية الشوط الأول، إذ سقط الحارس الألماني مصابا وبدا يعاني من الألم خلال نقله على محفة طبية إلى خارج الملعب.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق أربع نقاط أمام حامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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