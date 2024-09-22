Sunday, 22 September 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليفاندوفسكي ورافينيا يقودان برشلونة للفوز 5-1 على فياريال

9/22/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل كل من المهاجمين روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ثنائية ليقودا برشلونة للفوز 5-1 على مضيفه فياريال اليوم الأحد ومواصلة حصد العلامة الكاملة بتحقيق الانتصار السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين خلال أول 35 دقيقة من المباراة ثم قلص فياريال الفارق بهدف سجله أيوزي بيريز لكن بابلو توري أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الشوط الثاني ثم سجل زميله رافينيا ثنائية للفريق في وقت متأخر من المباراة.

وخرج حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيجن من صفوف برشلونة قبيل نهاية الشوط الأول، إذ سقط الحارس الألماني مصابا وبدا يعاني من الألم خلال نقله على محفة طبية إلى خارج الملعب.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق أربع نقاط أمام حامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22092024000110011019ID1108701451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث