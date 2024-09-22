الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد ميثاق المستقبل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "ميثاق المستقبل" الذي تعتبره الأمم المتحدة بمثابة القواعد الرئيسية لخطط العمل الدولي من أجل تحقيق الإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل يعود بالخير على الجميع في كل مكان، وأيضا من أجل حماية احتياجات ومصالح الأجيال الحالية والمقبلة من أجل مستقبل أفضل.

وجاء اعتماد الجمعية للميثاق في مستهل افتتاح قمة المستقبل بمقرها الرئيسي في نيويورك بحضور العشرات من قادة الدول والحكومات، ووزراء خارجية وكبار مسؤولين من 193 دولة و ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب من مختلف دول العالم.

و أكد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، في خطابة الافتتاحي للقمة، قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ خيارات مهمة للمستقبل، في وقت يقف فيه العالم عند مفترق طرق للتحول وفي ظل تحديات غير مسبوقة مما يتطلب عملا جماعيا عاجلا لإحتواء تحديات الصراع وتغير المناخ الفجوة الرقمية وغيرها.

ونوه إلى أن القمة تمنح مسارا للمستقبل ليس لمعالجة الأزمات الفورية فحسب، وإنما أيضا لإرساء الأسس لنظام عالمي مستدام وعادل وسلمي لجميع الشعوب والأمم.

وقال يانغ: "دعونا نرتقي معا إلى هذه اللحظة بشجاعة وعزيمة بينما نسرع رحلتنا نحو مستقبل أكثر إشراقا للجميع في كل مكان".

ومن جانبه تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محذرا من أن العالم يواجه أوقاتا مضطربة يمر خلالها بالتحول، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات الأولى الحاسمة لتحديث وإصلاح أطر التعاون الدولي لجعله أكثر ترابطا وعدالة وشمولا معتبرا الاتفاقات التي يتم اعتمادها في قمة المستقبل، والمتضمنة على ميثاق المستقبل، الـميثاق الرقمي العالمي، وإعـلان الأجيال المقبلة، ضرورة لتوفيرها الإمكانات والفرص جديدة.

ونوه إلى أن هذه الإتفاقات، تعد بتحقيق تقدم كبير في مجال الإصلاحات الرامية إلى جعل مجلس الأمن أكثر قدرة على عكس شكل العالم اليوم، بما في ذلك معالجة التمثيل التاريخي الناقص لأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية كما تضع الأساس لبناء سلام أكثر مرونة، ولإجراء مراجعة أساسية لعمليات السلام لجعلها مناسبة للظروف التي تواجهها.

وأكد على أنها تمثل أول دعم متعدد الأطراف متفق عليه لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقد من الزمان، وتلزم باتخاذ خطوات لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتنظيم استخدام الأسلحة الفتاكة المستقلة. وتتضمن تدابير لوضع استجابة فورية ومنسقة للصدمات العالمية المعقدة.

أما على صعيد التنمية المستدامة، فأشار إلى أن هذه الاتفاقات تمثل تقدما كبيرا نحو الإصلاحات الرائدة للهيكل المالي الدولي وستجعل المؤسسات أكثر تمثيلا لعالم اليوم مشددا على ضرورة منح الأولوية للحوار والتفاوض وإنهاء الحروب وإصلاح تشكيل وأساليب عمل مجلس الأمن وإسراع إصلاحات النظام المالي العالمي، ووضع مصالح البشرية في جوهر التكنولوجيا الجديدة.

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