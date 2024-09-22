مكتوم بن محمد: برؤية قيادتنا الرشيدة لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم

كشف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، المالية، عن نجاحات استثنائية حققها برنامجا

سندات وصكوك الخزينة الحكومية اللذين أطلقتهما وزارة المالية في 2022.

وقال سموه إن البرنامجين شهدا

منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، كما تم سداد سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليارات درهم في مايو 2024.

وأكد سموه أن الإمارات

برؤية قيادتها الرشيدة، وسياساتها المالية الطموحة، لا حدود لما يمكنها إنجازه لتكون دائماً في طليعة الأمم.

وأثنى سموه على هذا النجاح الذي يؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاستثمارية للإمارات. ويعكس مدى قوة أدائنا المالي والقدرة على توفير بدائل استثمارية آمنة ومتطورة، ويؤكد اليوم مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات المالية تتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،

في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي

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"حقق برنامج سندات وصكوك الخزينة الحكومية الذي أطلقته وزارة المالية في 2022 نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، كما تم سداد سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم في مايو 2024".

وأضاف سموه: "هذا النجاح يؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاستثمارية للإمارات. ويعكس مدى قوة أدائنا المالي والقدرة على توفير بدائل استثمارية آمنة ومتطورة، ويؤكد اليوم مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات المالية تتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية".

وختم سموه: "برؤية قيادتنا الرشيدة، والسياسات المالية الطموحة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم".