أحمد بن محمد: نبارك للمملكة العربية السعودية يومها الوطني الـ94

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للمملكة العربية السعودية
الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي.
وقال سموه
في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي".
وأضاف سموه: "نبارك للمملكة هذه المناسبة الغالية وندعو الله أن يديم أفراحكم وأمجادكم، ونؤكد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وشهد سموه،
مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بفندق الهيلتون-الحبتور بالاس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل سعادة عبدالله بن منصور المطوع، القنصل العام للمملكة العربية السعودية، حيث نقل سموه تهاني وتبريكات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً سموه عن صادق أمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين، والرؤية المشتركة لتطوير تلك العلاقات والدفع بها قُدماً لتكون نموذجاً متميزًا للتعاون.
وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد إلى جانب أعضاء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في دبي وأبناء الجالية السعودية في الدولة.
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