أحمد بن محمد: نبارك للمملكة العربية السعودية يومها الوطني الـ94

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للمملكة العربية السعودية

الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي.

وقال سموه

في تدوينة على منصة "X": "شهدت اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي".

وأضاف سموه: "نبارك للمملكة هذه المناسبة الغالية وندعو الله أن يديم أفراحكم وأمجادكم، ونؤكد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وشهد سموه،

مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بفندق الهيلتون-الحبتور بالاس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل سعادة عبدالله بن منصور المطوع، ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية، حيث نقل سموه تهاني وتبريكات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً سموه عن صادق أمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين، والرؤية المشتركة لتطوير تلك العلاقات والدفع بها قُدماً لتكون نموذجاً متميزًا للتعاون.

وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد إلى جانب أعضاء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في دبي وأبناء الجالية السعودية في الدولة.



