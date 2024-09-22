الصرايرة : لن يكون هناك برامج راكدة بالجامعات خلال 2-3 سنوات

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات العالي ظافر الصرايرة، الأحد، إنه خلال 2-3 سنوات لن يكون هناك برامج راكدة أو مشبعة في الجامعات، وسيتم استبدالها تدريجيا ببرامج تقنية التي يتطلبها سوق العمل.

وأضاف الصرايرة أن نحو 85 برنامج تقني تم استحداثه العام الماضي والموافقة على نحو 90 برنامج تقني آخر العام الحالي، بحسب

المملكة.

أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة؛ لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل.

وشدد سمو ولي العهد، خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي، واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختصاصات الراكدة، ولضمان تكافؤ الفرص للطلبة والخريجين.

ولفت سموه إلى أهمية التركيز على استحداث برامج تؤهل كفاءات نوعية، من خلال تعزيز ثقافة الريادة والتميز في مؤسسات التعليم العالي.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه رئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة، حول خطة الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التعليم على المستويين الوطني والدولي.