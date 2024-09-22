الصرايرة : لن يكون هناك برامج راكدة بالجامعات خلال 2-3 سنوات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي ظافر الصرايرة، الأحد، إنه خلال 2-3 سنوات لن يكون هناك برامج راكدة أو مشبعة في الجامعات، وسيتم استبدالها تدريجيا ببرامج تقنية التي يتطلبها سوق العمل.
وأضاف الصرايرة أن نحو 85 برنامج تقني تم استحداثه العام الماضي والموافقة على نحو 90 برنامج تقني آخر العام الحالي، بحسب
المملكة.
أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة؛ لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل.
وشدد سمو ولي العهد، خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي، واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختصاصات الراكدة، ولضمان تكافؤ الفرص للطلبة والخريجين.
ولفت سموه إلى أهمية التركيز على استحداث برامج تؤهل كفاءات نوعية، من خلال تعزيز ثقافة الريادة والتميز في مؤسسات التعليم العالي.
واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه رئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة، حول خطة الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التعليم على المستويين الوطني والدولي.
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