تركيب 14 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة في الكرك

MENAFN - Khaberni) خبرني -واصلت بلدية الكرك الكبرى، الأحد، أعمال تبديل وحدات الإنارة وتركيب وحدات موفرة للطاقة LED.





وقال رئيس البلدية محمد المعايطة، إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة البلدية لتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء، وستشمل جميع مناطق الكرك، بهدف تعزيز الإنارة العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية.





وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود البلدية لتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في الحفاظ على الطاقة وتوفير تكاليف الصيانة في المستقبل.





وأوضح أنه جرى تركيب نحو 14 ألف وحدة من أصل 22 ألفا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 70%.