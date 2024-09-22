تركيب 14 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة في الكرك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -واصلت بلدية الكرك الكبرى، الأحد، أعمال تبديل وحدات الإنارة وتركيب وحدات موفرة للطاقة LED.
وقال رئيس البلدية محمد المعايطة، إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة البلدية لتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء، وستشمل جميع مناطق الكرك، بهدف تعزيز الإنارة العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود البلدية لتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في الحفاظ على الطاقة وتوفير تكاليف الصيانة في المستقبل.
وأوضح أنه جرى تركيب نحو 14 ألف وحدة من أصل 22 ألفا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 70%.
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