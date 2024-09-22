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تأملات في الزمن والمسافة - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 2:59:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الإنسان ونجح في السفر عبر المكان وبقي التحدي الأكبر، وهو السفر عبر الزمان وبين الزمن والمسافة علاقة ارتباطية؛ فلكي تطوي مسافة لا بد أن تطوي الزمن ...وسوف يصل الإنسان عما قريب لمقدرة اختراق الزمن ، فيكون في مقدوره التنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل ...وسوف يتوقف هذا على مدى قدرته في طي المسافة...فطي المسافة يتبعه طي الزمان ...
ولقد ضرب الله أمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم في عبور حاجز المكان ، قبل أن تجتازه البشرية عندما أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان هذا معجزًا بلا شك حتى قال قائلهم: نحن نضرب أكباد الإبل شهرًا ذهابًا وشهرًا إيابَا فكيف يزعم محمد أنه ذهب وعاد في جزء من الليل؟!
وبعد مضي قرون طويلة نجح الإنسان في هزيمة المسافة فطواها في جزء من الليل، بل واستطاع ما هو أكثر من ذلك فخرج من جاذبية الأرض زائرًا للقمر والكواكب الأخرى ... وكأن المعجزة كانت بمثابة لفت نظر لإمكانية الحدوث، إن ملك الإنسان أدوات الوصول ...
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فتح له حدود الزمان، كما طوي له حدود المكان، فتنقل فرأى الماضي وما حدث فيه، ورأى المستقبل وما هو كائن فيه، رأي عين لا رأي منام.
ولا شك هو الإعجاز في مشاهداته في رحلة المعراج، حيث رأى المعذبين في نار جهنم، والمنعمين في جنات النعيم ، وحكى لنا مشاهدات كثيرة لأمور مستقبلية، بل رأى الكثير من أمور المستقبل مما كشف عنه الزمن فصار ماضيا ومنه ما زال مستقبلا قد أرخيت عليه ستائر الحجب ، فقد طوي له الزمان كما طوي له المكان فتنقل فيه فرأى الأنبياء أحياء وهذا ماض، ورأى نفرًا من أصحابه يركبون ثبج البحر المحيط ورأى ما سوف تكون عليه أمته ، و هذا الطي والتنقل لرسولنا هو معجزة له لسبقه أوانه، ولكنه يفيد ويشير مرة أخرى لإمكانية حدوث ذلك، متى ما ملك الإنسان أدوات الاختراق والنفاذ. فالماضي والحاضر والمستقبل أمور قد خلقها الله وفرغ منها ، فكلها موجودات أوجدها الله ، وكما يقول علماء التوحيد ، أمور يبديها ولا يبتديها، وكشف الله حجبها لنبيه صلى الله عليه وسلم فرأى ما كان وما هو كائن، وما يكون وصدق الله " لقد رأى من آيات ربه الكبرى" .
لذا فإنني أتوقع أن يحدث ذلك في دنيا الناس، فيكون في مقدور الإنسان السفر للماضي وعبور المستقبل .
وإمكانية الحدوث مأخذوة من قدرة الإنسان على كسر المسافة...فإذا ملك الإنسان قدرة تنقله بسرعة إلى العالم العلوي فإنه سيكون في مقدوره اختراق حجب الزمان، والتنفل فيه فرسول الله عندما صعد لأعلى بوسيلة البراق والبراق مأخوذ من البرق أي يسير بمثل سرعة الضوء ...فالكون محكوم بنواميس وأسباب ومتى نجح الإنسان في الكشف عن قوانين الحياة، سينجح في رفع الستار عن مكنوناتها، وكل هذا بأمر لله ، يجريه الله على يد عباده شيئًا بعد شيء .
ولنا في ذلك شاهد ...فقد تشهد مثلا صلاة الظهر في مكان ما ثم تركب طائرة ، فتدرك الظهر مرة أخرى في مكان آخر، وربما يوجد مكان آخر لم يدركوا صلاة الظهر ، فالظهر صار ماضيا لك، في حين هو حاضر لمن حضرت اليهم ، و يكون مستقبل قوم آخرين في مكان آخر، وربما تكمل رحلتك إليهم فتجدهم لا يزالون في وقت الصباح .!!
بل يقول علماء الفيزياء إن أشعة الشمس الواصلة إلينا قد انطلقت من الشمس منذ آلاف السنين يعني شمسنا الحالية وضوءها انطلق منذ زمن الفراعنة...فبيننا وبين الشمس آلاف من السنين الضوئية ..وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحمل في طياتها قدرة الأنسان على طي المسافة، والتي سيتبعها حتمًا طي الزمن والتنقل فيه ...
وهذا ما فعله جليس سليمان -عليه السلام-الذي نجح في نقل عرش بلقيس في طرفة عين ...العجيب أن الآية كانت واضحة أن هذا قد حدث بقوة العلم، وأن قوة العلم فاقت قوة الجن التي يؤمن الكثيرون بمقدرتهم، لكن بعض المسلمين ترك العلم، وآمن أكثر بقوة الجن فانشغل بمن يزعمون تحضير الجن أو اتصالهم به !!!
يقول مولانا: "قال الذي عنده علم من الكتاب" ولم يخبر القرآن عن الكتاب، ولا عن العالم الذي قرأ الكتاب، وترك للمسلمين مجالا يبحثون فيه ما الذي علمه الرجل فطوى الزمن وطوى المكان، والقاعدة التي تعلمناها من القرآن هي أن القرآن إن نكر أمرًا وأخفى صفة من قام به دل على هذا إمكانية حدوثه وتكراره ...الطريف في الأمر أن كتب التفسير فسرت الأمر وردته لإعجاز ديني، رغم أن المعجزة تقع على يد نبي، ولو كان الأمر معجزا لطلبه سليمان من ربه ، ولكنه طلبه ممن حوله!! فدل على معرفته بقدرتهم على فعل هذا، على سبيل المقدرة لا على سبيل الإعجاز، إذ لو كان معجزا لأجراه الله على يد نبيه سليمان من باب أولى !! ..
ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء، ومعجزاته التي وقعت منذ مئات السنين، فقد شاءت إرادة الله أن يظهرها الله للإنسان مع كل عصر من العصور ؛ ليرى حقيقة مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدرك أن الآيات والمعجزات والمرئيات للنبي صلى الله عليه وسلم ، كانت حقًّا علمها الله لنبيه قبل أن يعلمها الإنسان ويصل إليها بآلاف السنين ...فكل ما يفعله العلم وسيظل يفعله أن يؤكد للبشرية صدق رسالة الوحي ...وتصديق الرسالة الخاتمة ..
إنه وعد الله والله لا يخلف الميعاد "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " وفي الآفاق العلوية التي صعد إليها النبي صلى الله عليه وسلم فطويت له المسافة ...فاخترق حواجز الزمن ...سوف يطويها الإنسان فتطوى له المسافة ويتجاوز حاجز الزمن...
" وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ لارتاب المبطلون" تأمل كلمة كتاب!! فجليس سليمان عليه السلام وصل بعلم من الكتاب ، وسوف يصل الإنسان بعلم من الكتاب ، أما صلوات الله عليه فقد وصل بقدرة مسبب الأسباب، بغير كتاب!!

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