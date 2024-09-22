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اليوم الوطني.. شموخ وفخر - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 2:59:42 PM
(MENAFN- Al Watan) إن من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء وحكاما سادة، جعلوا رضا الله غايتهم، ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وتعد وحدتنا الوطنية، التي بدأ مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، طيب الله ثراه، أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر، حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة.
لذلك تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم 23 سبتمبر بالذكرى الـ94 لتوحيد المملكة على يد المؤسس، وهي أكثر قوة ومنعة وأشد عزما على بلوغ غايات التطور في تفاعل حميم بين شعبها وقيادتها، وفي تلاحم وطني عريض أرسى أسسه مؤسسها المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، وأبناؤه الذين تعاقبوا على حكم البلاد. وإذا كانت السعودية قد عبرت بسلام صعوبات سنوات التأسيس، وبناء البنية الأساسية، وترسيخ آليات الاقتصاد والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، فإنها تمضي اليوم على الطريق نفسه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منطلقة من رؤية جديدة وازنت بين الداخل والخارج، وحطمت محاولات الهيمنة التي تبذلها قوى كتب عليها الفشل على مر القرون.
هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخا وفخرا بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله -العلي القدير- أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي. دمت يا وطني متفردا بالحُب والعطاء، متميزا بالأمن والرخاء، شامخا بالمجد والعزة.
* محمد بن إبراهيم الحديثي
رئيس مجلس إدارة مجموعة الحديثي العالمية

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