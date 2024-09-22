طموحات الطاقة النظيفة السعودية تُلهم العالم - جريدة الوطن السعودية

تتقدم المملكة العربية السعودية الجهود العالمية لمعالجة التغير المناخي من خلال برنامجها الطموح لإزالة الكربون، ويشمل ذلك تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، التي سوف تشكل ما يقارب 50% لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، جنبًا إلى جنب مع هدفها المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

اتفاقيات جديدة

عند النظر إلى ما حققناه من إنجازات، ندرك أهمية دورنا في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى توليد 130 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. نحن نعمل بشكلٍ وثيق مع شركة ((بديل)) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة ((سابكو)) التابعة لأرامكو السعودية، لتطوير العديد من المشروعات ضمن هذا البرنامج، التي تنطوي على إجمالي قدرة 13.600 ميجا واط، وأكثر من 9 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات. في نهاية المطاف، نفخر بالإسهام في تنفيذ 70% من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وتكمل ذلك جهود أخرى تتمثل في مشروع المسح الجغرافي لمواقع الطاقة المتجددة تحت إشراف وزارة الطاقة، وهو أكبر مشروع مسح من هذا النوع في العالم. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، وقّع صندوق الاستثمارات العامة سلسلة من الاتفاقيات الجديدة، لتوطين تصنيع وتجميع المعدات والمكونات اللازمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي الوقت نفسه يجرى العمل ضمن مبادرة ((السعودية الخضراء)) لمكافحة التغير المناخي، وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

تعزيز النمو

اليوم، تُعد المملكة العربية السعودية موطنًا لأكبر مشروعات الطاقة النظيفة في العالم، إذ يجمع مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وهو مشروع عالمي يتم تطويره بين ((أكوا باور)) و((نيوم)) و((إير بروداكتس))، بين مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وطاقة التخزين بالبطاريات، لإنتاج 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا، وفي الوقت نفسه ستوفر محطتا الشعيبة 1 والشعيبة 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة أكثر من 2.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2025.

وفي عام 2023، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة في سعة الطاقة المتجددة 219% على أساس سنوي، متجاوزةً نظيراتها من الدول على مستوى المنطقة. وبدءًا من هذا العام، تخطط المملكة لطرح مشروعات طاقة متجددة جديدة بسعة 20 جيجا واط سنويًا، بهدف الوصول إلى ما بين 100 جيجا واط و130 جيجا واط بحلول عام 2030 نسبةً إلى الطلب، ويمتد تأثير هذه الرؤية إلى ما هو أبعد من حدودنا.

في هذا الإطار، نحن ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل داخل المملكة. إنّ تمكين المجتمعات المحلية ودعم تطوير رأس مال بشري سيجعلنا أكثر جاهزية للمستقبل.

مشروعات ((أكوا باور)) في جميع أنحاء المملكة أسهمت في تطوير رأس مال بشري يمتلك الكفاءة لإدارة مستقبل صناعتنا. كما أدت إلى تنويع مصادر الطاقة. اليوم، نحن نوجد ونعمل في 13 دولة. كما تُعد جمهورية أوزبكستان ثاني أكبر سوق استثمارية لدينا بعد المملكة العربية السعودية، مما يدل على دور المملكة الريادي في دفع التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وبينما نحتفل باليوم الوطني السعودي الـ94، فإننا لا نحتفل بإنجازاتنا فقط، بل أيضًا برؤيتنا الملهمة لمستقبل أكثر إخضرارًا بقيادة المملكة العربية السعودية. معًا، نُثبتَ أن مستقبلًا أكثر نظافة واستدامة في متناول أيدينا.

. رعد السعدي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – أكوا باور