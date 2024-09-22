مشاريع الباحة تفوق المليار و800 مليون للبلديات والإسكان - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
تأتي ذكرى اليوم الوطني الرابعة والتسعين لمملكتنا الغالية تحت شعار (نحلم ونحقق).. وبلادنا ترفل بثياب العزة والنماء والخير والعطاء بتوفيق الله، ثم بدعم وعناية القيادة الرشيدة أدام الله عزها، وفي هذه المناسبة الوطنية الكبرى نستلهم ذكرى تاريخية منقوشة في وجدان كل مواطن، ألا وهي ملحمة التضحيات التي سطر أمجادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، خلال رحلة تأسيس هذا الكيان الشامخ وتثبيت دعائمه عبر الزمن، وما سار عليه ملوكنا البررة، رحمهم الله تعالى، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، عندما أشرقت شمس التجديد وحقبة العزم والحزم بمنجزات تاريخية وقفزات تنموية غير مسبوقة في ظل الرؤية الطموحة 2030 التي يقودها بكل اقتدار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (يحفظه الله) مما جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أهم دول العالم في مختلف المجالات.
وبهذه المناسبة الوطنية الغالية أرفع باسمي ونيابة عن زملائي قيادات ومنسوبي قطاعي البلديات والإسكان ورؤساء البلديات بمنطقة الباحة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وسمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة (يحفظهم الله تعالى) وإلى الشعب السعودي كافة بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والتسعين ليومنا الوطني المجيد، وأسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا ومقدساتنا وأن يديم عز وتمكين ولاة أمرنا، وأن يسبغ علينا نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في وطننا الغالي.
حدائق ومتنزهات
وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (يحفظهما الله) حظي القطاع البلدي بمنطقة الباحة بعناية فائقة ودعم سخي من لدن الدولة تحققت من خلاله منجزات كثيرة ومتعددة في السنوات القليلة الماضية، شملت مشاريع البنية التحتية وأنسنة المدن، حيث تم في السنوات القلائل الأخيرة إنجاز مشاريع بلدية وإسكانية في منطقة الباحة بلغت تكاليفها أكثر من مليار و800 مليون ريال، وذلك خلال الفترة من عام 2021م إلى 2024م، تضمنت 40 مليون ريال لمشاريع الأنسنة وجودة الحياة، و256 مليون ريال لمشاريع الطرق، و73 مليون ريال لمشاريع السيول، و60 مليون ريال لمشاريع المرافق، و110 ملايين لمشاريع المتنزهات والحدائق، و270 مليون ريال لمشاريع النظافة والإصحاح البيئي، و475 مليون ريال إجمالي قيمة مشاريع تشغيل المدن، و545 مليون ريال لمشاريع الإسكان المنجزة.
بلدية وإسكانية
كما تم في هذا العام وضع حجر الأساس لمشاريع بلدية وإسكانية جديدة بمدن ومحافظات منطقة الباحة بتكاليف بلغت أكثر من مليار ريال، وتضمنت 157 مليون ريال لمشاريع الحدائق والمتنزهات والأنسنة وجودة الحياة، و334 مليون ريال لمشاريع صيانة الطرق المستلمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى 250 مليون ريال لمشاريع الطرق الجديدة، و50 مليون ريال لمشاريع التشوه البصري، و83 مليون ريال لمشاريع النظافة والإصحاح البيئي، و20 مليون ريال لمشاريع المبادرات، و170 مليون ريال لمشاريع الإسكان الجديدة بمنطقة الباحة.
* الدكتور علي بن محمد السواط
أمين منطقة الباحة
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