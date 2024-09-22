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مشاريع الباحة تفوق المليار و800 مليون للبلديات والإسكان - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 2:59:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تأتي ذكرى اليوم الوطني الرابعة والتسعين لمملكتنا الغالية تحت شعار (نحلم ونحقق).. وبلادنا ترفل بثياب العزة والنماء والخير والعطاء بتوفيق الله، ثم بدعم وعناية القيادة الرشيدة أدام الله عزها، وفي هذه المناسبة الوطنية الكبرى نستلهم ذكرى تاريخية منقوشة في وجدان كل مواطن، ألا وهي ملحمة التضحيات التي سطر أمجادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، خلال رحلة تأسيس هذا الكيان الشامخ وتثبيت دعائمه عبر الزمن، وما سار عليه ملوكنا البررة، رحمهم الله تعالى، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، عندما أشرقت شمس التجديد وحقبة العزم والحزم بمنجزات تاريخية وقفزات تنموية غير مسبوقة في ظل الرؤية الطموحة 2030 التي يقودها بكل اقتدار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (يحفظه الله) مما جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أهم دول العالم في مختلف المجالات.
وبهذه المناسبة الوطنية الغالية أرفع باسمي ونيابة عن زملائي قيادات ومنسوبي قطاعي البلديات والإسكان ورؤساء البلديات بمنطقة الباحة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وسمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة (يحفظهم الله تعالى) وإلى الشعب السعودي كافة بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والتسعين ليومنا الوطني المجيد، وأسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا ومقدساتنا وأن يديم عز وتمكين ولاة أمرنا، وأن يسبغ علينا نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في وطننا الغالي.
حدائق ومتنزهات
وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (يحفظهما الله) حظي القطاع البلدي بمنطقة الباحة بعناية فائقة ودعم سخي من لدن الدولة تحققت من خلاله منجزات كثيرة ومتعددة في السنوات القليلة الماضية، شملت مشاريع البنية التحتية وأنسنة المدن، حيث تم في السنوات القلائل الأخيرة إنجاز مشاريع بلدية وإسكانية في منطقة الباحة بلغت تكاليفها أكثر من مليار و800 مليون ريال، وذلك خلال الفترة من عام 2021م إلى 2024م، تضمنت 40 مليون ريال لمشاريع الأنسنة وجودة الحياة، و256 مليون ريال لمشاريع الطرق، و73 مليون ريال لمشاريع السيول، و60 مليون ريال لمشاريع المرافق، و110 ملايين لمشاريع المتنزهات والحدائق، و270 مليون ريال لمشاريع النظافة والإصحاح البيئي، و475 مليون ريال إجمالي قيمة مشاريع تشغيل المدن، و545 مليون ريال لمشاريع الإسكان المنجزة.
بلدية وإسكانية
كما تم في هذا العام وضع حجر الأساس لمشاريع بلدية وإسكانية جديدة بمدن ومحافظات منطقة الباحة بتكاليف بلغت أكثر من مليار ريال، وتضمنت 157 مليون ريال لمشاريع الحدائق والمتنزهات والأنسنة وجودة الحياة، و334 مليون ريال لمشاريع صيانة الطرق المستلمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى 250 مليون ريال لمشاريع الطرق الجديدة، و50 مليون ريال لمشاريع التشوه البصري، و83 مليون ريال لمشاريع النظافة والإصحاح البيئي، و20 مليون ريال لمشاريع المبادرات، و170 مليون ريال لمشاريع الإسكان الجديدة بمنطقة الباحة.
* الدكتور علي بن محمد السواط
أمين منطقة الباحة

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