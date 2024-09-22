اليوم الوطني.. ولاء وانتماء

(MENAFN
- Al Watan)
يحتفل السعوديون باليوم الوطني الرابع والتسعين، وهو مناسبة تحمل معاني عميقة، وتجسد تاريخا غنيا من الكفاح والتضحية. فمنذ توحيد البلاد، شهدت السعودية تحولات كبيرة في جميع المجالات، بدءًا من الاقتصاد إلى الثقافة مرورًا بالتعليم والصحة، ويعد اليوم الوطني مناسبة وطنية عظيمة، تعكس الانتماء والفخر بالهوية السعودية.
تحت قيادة الملك عبد العزيز، تم توحيد المناطق المختلفة تحت راية واحدة، مما أسهم في بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات. وقد استمر هذا النهج تحت قيادة أبنائه، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات التي وضعت المملكة على خريطة العالم كدولة رائدة في مختلف المجالات.
اليوم، تبرز رؤية السعودية 2030 كخطة طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز السياحة والثقافة. هذه الرؤية تعكس تطلعات القيادة والشعب لتحقيق مستقبل مشرق، حيث يتم الاستثمار في القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وملهم رؤية المملكة 2030 ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ((حفظهما الله)).
ويعد اليوم الوطني فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن. وبهذه المناسبة الكريمة، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ((حفظهما الله))، وإلى الشعب السعودي النبيل، وأسأل الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي، ويديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة.
* بسام عدنان السيوفي
المدير العام للعلاقات العامة والشؤون الحكومية
شركة البيك للأنظمة الغذائية
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