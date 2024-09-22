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اليوم الوطني.. ولاء وانتماء

9/22/2024 2:50:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفل السعوديون باليوم الوطني الرابع والتسعين، وهو مناسبة تحمل معاني عميقة، وتجسد تاريخا غنيا من الكفاح والتضحية. فمنذ توحيد البلاد، شهدت السعودية تحولات كبيرة في جميع المجالات، بدءًا من الاقتصاد إلى الثقافة مرورًا بالتعليم والصحة، ويعد اليوم الوطني مناسبة وطنية عظيمة، تعكس الانتماء والفخر بالهوية السعودية.
تحت قيادة الملك عبد العزيز، تم توحيد المناطق المختلفة تحت راية واحدة، مما أسهم في بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات. وقد استمر هذا النهج تحت قيادة أبنائه، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات التي وضعت المملكة على خريطة العالم كدولة رائدة في مختلف المجالات.
اليوم، تبرز رؤية السعودية 2030 كخطة طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز السياحة والثقافة. هذه الرؤية تعكس تطلعات القيادة والشعب لتحقيق مستقبل مشرق، حيث يتم الاستثمار في القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وملهم رؤية المملكة 2030 ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ((حفظهما الله)).
ويعد اليوم الوطني فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن. وبهذه المناسبة الكريمة، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ((حفظهما الله))، وإلى الشعب السعودي النبيل، وأسأل الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي، ويديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة.
* بسام عدنان السيوفي
المدير العام للعلاقات العامة والشؤون الحكومية
شركة البيك للأنظمة الغذائية

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