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مسيرة وطن عظيم

9/22/2024 2:50:30 PM
(MENAFN- Al Watan) نحتفل نحن شعب المملكة العربية السعودية في يومنا الوطني الرابع والتسعين، ونتأمل معًا مسيرة وطنٍ عظيم، سطر أبناؤه بأحرف من ذهب تاريخًا حافلًا بالإنجازات والتضحيات. إنه يوم خاص يجمعنا جميعًا، حيث نرفع فيه راية الفخر والاعتزاز بماضينا المشرق، ونسعى بكل إصرار نحو مستقبلٍ مشرق.
تجسد رؤيتنا اليوم قيم الوحدة والتلاحم، فنحن نعيش في وطنٍ يزخر بالتنوع الغني، حيث تتجلى روح الأخوة في كل زاوية. إن الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، من التعليم إلى الابتكار، تعكس طموحنا الكبير وإرادتنا القوية في مواجهة التحديات.
دعونا نستثمر هذا اليوم لتعزيز قيم الولاء والانتماء، ولنكن جميعًا سفراء لوطننا، نعمل بجد وإخلاص لبناء مستقبلٍ يعكس تطلعاتنا. إن كل خطوة نخطوها معًا هي دليل على عزمنا وإصرارنا على تحقيق الأهداف السامية.
فلنحتفل بهذه المناسبة العظيمة، ولنجعل من كل يومٍ فرصة جديدة لنُظهر حبنا وولاءنا للوطن.. وكل عام وبلادنا بخير، وكل عام والجميع في أتم الصحة والسعادة.
* تيسير بن خليل الضابط
صاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان

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