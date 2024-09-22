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حاضر مشرف ومستقبل مشرق

9/22/2024 2:50:30 PM
(MENAFN- Al Watan) لاشك أن ذكرى اليوم الوطني الـ94 من الأيام الخالدة لكون هذا اليوم يستحضر لنا مسيرة الكفاح التي أسهمت في لم شمل هذه البلاد على رآية التوحيد وتتجسد في هذا اليوم أروع صور التلاحم بين القيادة والشعب السعودي النبيل نتيجه قيام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه بإرساء هذه البلاد على قواعد راسخة وأسس ودعائم ثابتة وسار على نهجه أبناؤه البررة بدءًا من الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله يرحمهم الله جميعًا إلى وقتنا الراهن والزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتتجلى في هذا اليوم نتائج عجلة النماء والعطاء والتطور الذي تشهده بلادنا الغالية في شتى المجالات ونحمد الله على ما تحظى به بلادنا من أمن واستقرار فبالرغم من الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها العالم والأوضاع الإقليمية، فإننا ولله الحمد نرفل بالأمن والأمان وتسير حركة التقدم بمسارها الرفيع على مختلف الأصعدة، وتأتي ذكرى اليوم الوطني في مثل هذا اليوم الأغر لتتضح فيها مدى ما تتميز به بلادنا الغالية من أمجاد تليدة وحاضر زاهر ومشرف ومستقبل مشرق بمشيئة الله تعالى.
كما أنه يحق لنا في هذا اليوم أن نفتخر ونعتز بما وصلت إليه بلادنا الغالية من مكانة دولية وإسلامية وعربية ودور كبير ومؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي فضلا عن الإنجازات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي جاءت بعمل مؤسسي وبناء ونحمد الله على ما أنعم به علينا من قيادة رشيدة وخيرات عديدة ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا ويوفق جنودنا وحماة أمننا الذين سطروا أبرز الملاحم البطولية للذود عن الدين وهذه الديار الطاهرة وأن يديم على وطننا الغالي استقراره وازدهاره.

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