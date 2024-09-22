300 أسرة منتجة في سوق الدار

(MENAFN
- Al Watan)
ينظم بنك التنمية الاجتماعية، فعالية ((سوق الدار)) في نسختها الخامسة، تحت شعار ((العمارية عامرة))، ويتوقع أن تستقطب الفعالية، حوالي 1500 زائر يوميًا في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر من الساعة 6 مساءً إلى 12 صباحًا، وستتيح الفرصة للزوار للتفاعل مع أصحاب المشروعات والاطلاع على قصص نجاحهم الملهمة، وكيفية تحويل هواياتهم إلى مصادر دخل.
وتهدف الفعالية التي تنظم بمنطقة العمّارية، بمشاركة 300 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة، إلى توفير منصة لدعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين، التي تجسد روح التنوع الثقافي والتراثي للمملكة عبر المناطق المستمدة من الجذور التراثية المستلهمة للهوية السعودية الأصيلة.
وتتضمن الفعالية مناطق متنوعة من أهمها منطقة ((جال)) الإبداع والقلب النابض للحدث، وتندرج تحتها منطقة ((تجسيد)) كمنصة لدعم الأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى متاجر محلية تعرض منتجات صنعت بأيد سعودية.
وأيضًا تضم الفعالية المناطق الثقافية والترفيهية بأسماء مستوحاة من الثقافة السعودية منها: ((الملفى)) المخصصة للجلسات والعروض الفنية وتجربة القهوة العربية، و((إرث)) التي تقدم ورش عمل متنوعة للحرف اليدوية التقليدية، و((الطار)) التي تقدم عروضًا غنائية وفلكلورية، و((براحة الفن)) التي تجمع بين الفنون البصرية والإبداع المحلي، ((الملاس)) التي تقدم الأطباق الشعبية السعودية من مختلف مناطق المملكة.
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