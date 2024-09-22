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300 أسرة منتجة في سوق الدار

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم بنك التنمية الاجتماعية، فعالية ((سوق الدار)) في نسختها الخامسة، تحت شعار ((العمارية عامرة))، ويتوقع أن تستقطب الفعالية، حوالي 1500 زائر يوميًا في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر من الساعة 6 مساءً إلى 12 صباحًا، وستتيح الفرصة للزوار للتفاعل مع أصحاب المشروعات والاطلاع على قصص نجاحهم الملهمة، وكيفية تحويل هواياتهم إلى مصادر دخل.
وتهدف الفعالية التي تنظم بمنطقة العمّارية، بمشاركة 300 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة، إلى توفير منصة لدعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين، التي تجسد روح التنوع الثقافي والتراثي للمملكة عبر المناطق المستمدة من الجذور التراثية المستلهمة للهوية السعودية الأصيلة.
وتتضمن الفعالية مناطق متنوعة من أهمها منطقة ((جال)) الإبداع والقلب النابض للحدث، وتندرج تحتها منطقة ((تجسيد)) كمنصة لدعم الأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى متاجر محلية تعرض منتجات صنعت بأيد سعودية.
وأيضًا تضم الفعالية المناطق الثقافية والترفيهية بأسماء مستوحاة من الثقافة السعودية منها: ((الملفى)) المخصصة للجلسات والعروض الفنية وتجربة القهوة العربية، و((إرث)) التي تقدم ورش عمل متنوعة للحرف اليدوية التقليدية، و((الطار)) التي تقدم عروضًا غنائية وفلكلورية، و((براحة الفن)) التي تجمع بين الفنون البصرية والإبداع المحلي، ((الملاس)) التي تقدم الأطباق الشعبية السعودية من مختلف مناطق المملكة.

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