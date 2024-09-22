يا موطني- 94.. عمل وطني جسد جمال الأداء

(MENAFN
- Al Watan)
شارك المنشد، عبدالرحمن آل عبيه، في عمل وطني ((يا موطني-94)) بمناسبة اليوم الوطني، بالتعاون مع الشاعرين، علي بن جوخة، ومبارك بن حربان، هذه المشاركة جاءت كإضافة جديدة لمسيرة آل عبيه في تقديم الأناشيد الوطنية، حيث قدم بصوته الشجي نشيدًا يجمع بين الكلمات العميقة والمعاني الوطنية المؤثرة.
وأوضح المنشد آل عبيه أن كلمات العمل الوطني ((يا موطني)) من كلمات الشاعر علي بن جوخة، الذي أبدع في صياغة أبيات تلامس وجدان كل مواطن سعودي، وأضفى مبارك بن حربان لمساته الفنية على النص، مما جعل العمل أكثر تألقًا وجاذبية، ويعتبر هذا التعاون بين آل عبيه وبن جوخة وبن حربان فرصة لتوحيد الطاقات الفنية والأدبية لخدمة الوطن في مناسبة غالية على قلوب السعوديين، وأن العمل يحمل رسائل حب واعتزاز بالوطن، حيث نال هذا العمل إعجابًا كبيرًا من الجمهور، مما يعكس تأثر الناس بالكلمات وجمال الأداء.
كلمات العمل الوطني ((يا موطني - 94))
يا موطني فخر الملايين
غلاك ما ينقاس بقياس
متمكن وسط الشرايين
ماهو بحب الناس للناس
يا درتن في محجر العين
مكانها في الكون حساس
تكبر وتكبر عام وتزين
لين أستحلت كل نوماس
في عيدك الأربع وتسعين
جيدك كمل به عقد الألماس
يشع نوره للبلادين
ويجيه متعطش وعساس
بقياده اللي قادها لين
صارت مناراتًا ونبراس
سلمان يا نسل السلاطين
لامن غدت الأرياق يباس
والتجربة خير البراهين
ملجا لمن هو يشكي الباس
ترثه هل العوجا الميامين
اخوان نوره كل قرناس
ومحمد إمن الغرب للصين
وضع لنا فالمجد مجلاس
بين المؤسس وابن حثلين
بان الفخر ساسن على ساس
حكامنا للحق والدين
نصرة هله من كلّ الأجناس
منا لهم في العسر واللين
عهد الوفا مالراس للراس
وللملكة دايم ملبين
من دونها بالدرع والطاس
عهدٍ لنا ماضي وذلحين
واللي يخون العهد ينداس
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