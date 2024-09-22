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يا موطني- 94.. عمل وطني جسد جمال الأداء

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك المنشد، عبدالرحمن آل عبيه، في عمل وطني ((يا موطني-94)) بمناسبة اليوم الوطني، بالتعاون مع الشاعرين، علي بن جوخة، ومبارك بن حربان، هذه المشاركة جاءت كإضافة جديدة لمسيرة آل عبيه في تقديم الأناشيد الوطنية، حيث قدم بصوته الشجي نشيدًا يجمع بين الكلمات العميقة والمعاني الوطنية المؤثرة.
وأوضح المنشد آل عبيه أن كلمات العمل الوطني ((يا موطني)) من كلمات الشاعر علي بن جوخة، الذي أبدع في صياغة أبيات تلامس وجدان كل مواطن سعودي، وأضفى مبارك بن حربان لمساته الفنية على النص، مما جعل العمل أكثر تألقًا وجاذبية، ويعتبر هذا التعاون بين آل عبيه وبن جوخة وبن حربان فرصة لتوحيد الطاقات الفنية والأدبية لخدمة الوطن في مناسبة غالية على قلوب السعوديين، وأن العمل يحمل رسائل حب واعتزاز بالوطن، حيث نال هذا العمل إعجابًا كبيرًا من الجمهور، مما يعكس تأثر الناس بالكلمات وجمال الأداء.
كلمات العمل الوطني ((يا موطني - 94))
يا موطني فخر الملايين
غلاك ما ينقاس بقياس
متمكن وسط الشرايين
ماهو بحب الناس للناس
يا درتن في محجر العين
مكانها في الكون حساس
تكبر وتكبر عام وتزين
لين أستحلت كل نوماس
في عيدك الأربع وتسعين
جيدك كمل به عقد الألماس
يشع نوره للبلادين
ويجيه متعطش وعساس
بقياده اللي قادها لين
صارت مناراتًا ونبراس
سلمان يا نسل السلاطين
لامن غدت الأرياق يباس
والتجربة خير البراهين
ملجا لمن هو يشكي الباس
ترثه هل العوجا الميامين
اخوان نوره كل قرناس
ومحمد إمن الغرب للصين
وضع لنا فالمجد مجلاس
بين المؤسس وابن حثلين
بان الفخر ساسن على ساس
حكامنا للحق والدين
نصرة هله من كلّ الأجناس
منا لهم في العسر واللين
عهد الوفا مالراس للراس
وللملكة دايم ملبين
من دونها بالدرع والطاس
عهدٍ لنا ماضي وذلحين
واللي يخون العهد ينداس

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