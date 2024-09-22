كيفية حجز فعاليات اليوم الوطني 94

(MENAFN
- Al Watan)
- توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة ((عيشها)) عبر الرابط Enjoy.
- بمجرد دخولك إلى المنصة، ستظهر قائمة بأحدث الفعاليات المقامة في مناطق المملكة المختلفة. استخدم خاصية البحث أو التصفية حسب المنطقة أو نوع الفعالية (مثل العروض الجوية، الألعاب النارية، الحفلات الموسيقية).
- بعد تحديد الفعالية التي ترغب في حضورها، اضغط على خيار ((احجز الآن)) أو ((تفاصيل))، حيث ستظهر معلومات أكثر عن الفعالية مثل الموقع، التاريخ، التوقيت، والأسعار إذا كانت هناك رسوم دخول.
- إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد بسرعة عبر إدخال البيانات الأساسية مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال. إذا كان لديك حساب سابق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.
- اختر عدد التذاكر التي ترغب في حجزها، وتأكد من قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالفعالية. بعد التأكد من التفاصيل، اضغط على ((إتمام الحجز)).
- بعض الفعاليات مجانية، ولكن إذا كانت هناك رسوم للدخول، يمكنك الدفع عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة مثل البطاقات البنكية أو خدمات الدفع الإلكتروني.
- بعد إتمام الحجز، ستصلك التذاكر على البريد الإلكتروني المسجل، كما يمكنك تنزيلها مباشرة من حسابك على المنصة. يُنصح بطباعة التذاكر أو حفظها على الهاتف لسهولة الوصول إليها عند دخول الفعالية.
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