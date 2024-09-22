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كيفية حجز فعاليات اليوم الوطني 94

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) - توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة ((عيشها)) عبر الرابط Enjoy.
- بمجرد دخولك إلى المنصة، ستظهر قائمة بأحدث الفعاليات المقامة في مناطق المملكة المختلفة. استخدم خاصية البحث أو التصفية حسب المنطقة أو نوع الفعالية (مثل العروض الجوية، الألعاب النارية، الحفلات الموسيقية).
- بعد تحديد الفعالية التي ترغب في حضورها، اضغط على خيار ((احجز الآن)) أو ((تفاصيل))، حيث ستظهر معلومات أكثر عن الفعالية مثل الموقع، التاريخ، التوقيت، والأسعار إذا كانت هناك رسوم دخول.
- إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد بسرعة عبر إدخال البيانات الأساسية مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال. إذا كان لديك حساب سابق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.
- اختر عدد التذاكر التي ترغب في حجزها، وتأكد من قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالفعالية. بعد التأكد من التفاصيل، اضغط على ((إتمام الحجز)).
- بعض الفعاليات مجانية، ولكن إذا كانت هناك رسوم للدخول، يمكنك الدفع عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة مثل البطاقات البنكية أو خدمات الدفع الإلكتروني.
- بعد إتمام الحجز، ستصلك التذاكر على البريد الإلكتروني المسجل، كما يمكنك تنزيلها مباشرة من حسابك على المنصة. يُنصح بطباعة التذاكر أو حفظها على الهاتف لسهولة الوصول إليها عند دخول الفعالية.

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