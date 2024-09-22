Sunday, 22 September 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـ 49 نقطة

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 49 نقطة عند مستوى 12129 وبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 129 ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

MENAFN22092024000089011017ID1108701419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث