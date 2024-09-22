ضبط منشأة مخالفة أطلقت أسماء شخصيات اعتبارية سعودية وخليجية على عطور

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت وزارة التجارة عن ضبط منشأة تجارية في مجال العطور لقيامها باستخدام أسماء محظورة والإعلان عن عطور بمسميات منسوبة لشخصيات اعتبارية في المملكة والخليج، ونشر ذلك عبر بيعها في منشأتها التجارية وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط المنشأة وإزالة موضع المخالفة، واستكمال الاجراءات لإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة والمُعلن لها لمخالفتهما الأنظمة والتعليمات وضوابط الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المنشأة والمُعلن لها المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.
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