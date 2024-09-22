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ضبط منشأة مخالفة أطلقت أسماء شخصيات اعتبارية سعودية وخليجية على عطور

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عن ضبط منشأة تجارية في مجال العطور لقيامها باستخدام أسماء محظورة والإعلان عن عطور بمسميات منسوبة لشخصيات اعتبارية في المملكة والخليج، ونشر ذلك عبر بيعها في منشأتها التجارية وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط المنشأة وإزالة موضع المخالفة، واستكمال الاجراءات لإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة والمُعلن لها لمخالفتهما الأنظمة والتعليمات وضوابط الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المنشأة والمُعلن لها المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

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